La Diputación participa en una campaña dirigida a viviendas rurales sobre cómo actuar en caso de un incendio forestal - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del servicio de Protección Civil, el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla y la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga (UMA) han puesto en marcha una campaña, dirigida especialmente a propietarios e inquilinos de viviendas rurales, sobre cómo actuar en caso de un incendio forestal.

El diputado de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga, Luis Rodríguez, ha incidido en que "tan importante como la prevención y los aspectos a tener en cuenta para evitar incendios forestales, especialmente en unas fechas como estas de calor intenso y de riesgo extremo, es también la concienciación sobre qué hacer y qué no hacer en caso de que se produzca una orden de evacuación".

Rodríguez ha destacado la colaboración entre las tres entidades para contribuir a difundir consejos que pueden ayudar a evitar tragedias y salvar vidas.

"Cuando se produce un incendio forestal, el fuego puede afectar muy rápidamente a las viviendas y urbanizaciones ubicadas en espacios rodeados de árboles, por lo que es fundamental estar adecuadamente informados y seguir las instrucciones de las autoridades", ha añadido.

La Diputación, a través del servicio de Protección Civil, difundirá las recomendaciones a los municipios y el Colegio de Administradores de Fincas las distribuirá entre los propietarios de las viviendas.

El cartel informativo que se va a difundir, además de facilitar el teléfono de Emergencias 112, advierte de que los moradores de las viviendas rurales deben evacuarlas inmediatamente si se recibe la orden aunque aún no se vean las llamas.

Se ofrecen consejos las cosas imprescindibles para llevar, como el móvil, una batería externa, la medicación necesaria y calzado cerrado. Igualmente, para asegurar la casa se recomienda cerrar las llaves del gas y del agua, apagar las luces y electrodomésticos, cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas y cerrar la vivienda. Y si se tienen mascotas, se recomienda llevarlas con correa o transportín y no dejarlas atrás.

A través del Colegio de Administradores de Fincas, se facilitará a los propietarios e inquilinos vías de evacuación y puntos de reunión seguros.

De igual modo, se recuerda que es muy importante no volver a la vivienda por otros enseres ni regresar sin autorización ni cambiar las rutas recomendadas.

En el caso de que el humo impida salir de la casa, se aconseja llamar al 112 e indicar la ubicación exacta esperando instrucciones y, mientras tanto, se debe permanecer dentro, cerrar puertas y ventanas y tapar rendijas si entra el humo.