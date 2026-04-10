La Diputación recibe uno de los Premios a la Excelencia de la Administración Local en Andalucía por 'Málaga No Caduca'

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación ha obtenido uno de los Premios a la Excelencia de la Administración Local en Andalucía por el proyecto 'Málaga No Caduca', que consiste en una plataforma única en España para llevar los excedentes alimentarios de la hostelería, hoteles, empresas de catering y de distribución a 40.000 personas vulnerables de la provincia.

El presidente, Francisco Salado, ha recibido en Córdoba el galardón de manos del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en la modalidad que premia la mejor iniciativa innovadora.

Desde la Diputación han recordado que 'Málaga No Caduca' se marca tres objetivos globales: eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y problemas de salud que se derivan de esas situaciones, prestando una atención especial a los menores de edad y a los mayores; reducir el impacto medioambiental y un tercer objetivo que hace referencia a la economía, ya que evitando la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de sociales y de imagen.

El proyecto se enmarca en la nueva Ley de Economía Circular andaluza, que persigue un desarrollo sostenible que haga compatible el crecimiento económico con una utilización adecuada de los recursos naturales.

Por otro lado, la Fundación Pública Local Aurora Camacho Lozano ha recibido el premio a la Participación Ciudadana; la Diputación de Granada, al Reto Desafío Demográfico; Joaquín Jurado Chacón, a la Trayectoria Profesional y de Vocación de Servicio; mientras que en la modalidad de Asociacionismo y Colaboración Público-Privada ha habido tres galardonados, el Ayuntamiento de Armilla (primer premiado), el Ayuntamiento de Jerez (segundo) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (tercero).