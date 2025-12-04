La Diputación reconoce el talento local premiando nueve proyectos emprendedores de la provincia de Málaga

La Diputación reconoce el talento local premiando nueve proyectos emprendedores de la provincia en un acto que ha contado con la asistencia de la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga vuelve a reconocer un año más el talento local premiando nueve proyectos empresariales de la provincia en diversas modalidades.

Por un lado, se han otorgado galardones específicos para mujeres emprendedoras; por otra parte, se ha reconocido el emprendimiento de las personas jóvenes en zonas de despoblamiento a través del relevo generacional; y, por último, se han premiado ideas innovadoras con impacto en el emprendimiento y el empleo en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

Así, este pasado miércoles se celebró la gala de entrega de estos premios al emprendimiento en la provincia que convoca la Diputación de Málaga, en la que la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha destacado "el compromiso" de la institución provincial "de fomentar el desarrollo económico y social de la provincia, especialmente en los municipios más pequeños de la provincia".

Márquez ha incidido en que "el apoyo al emprendimiento es una de las herramientas más eficaces para luchar contra la despoblación en el medio rural".

PREMIO MUJER EMPRENDEDORA

Dentro del Premio Mujer Emprendedora de la Diputación de Málaga, que alcanza su cuarta edición para reconocer su compromiso con la dinamización del tejido productivo y el principio de igualdad de oportunidades, fomentando la reactivación de zonas despobladas, innovando y recuperando tradiciones y costumbres, se han valorado por el jurado 30 propuestas.

Se trata de mujeres que desarrollan actividades económicas en diferentes sectores como hostelería y restauración, turismo rural y sostenible, educativo, salud, artesanía, agrícola y ganadero, organización de eventos, asesoramiento a empresas, danza y flamenco, fabricación e fieltros, tules y encajes e investigación científica y técnica.

Este Premio Mujer Emprendedora tiene tres categorías, cada una de ellas dotada con 3.000 euros. El premio por reactivación de las zonas despobladas de la provincia ha recaído en la empresa Cabritos y Corderos del Sur, SL (Sandra Leal Gaspar), de Alfarnate; el galardón a la innovación y el emprendimiento social ha sido para Imbroda Vitroplant, SL (Isabel Imbroda Solano), de Coín; y el premio dedicado a la recuperación y conservación de las tradiciones y la cultura de la zona lo ha obtenido Lorena Villalobos Rueda, de Coín, por su proyecto 'El baúl de la tuna', dedicado al diseño de bordados y trajes para las tunas.

PREMIO AL RELEVO GENERACIONAL

Por lo que respecta a la segunda edición del Premio al Relevo Generacional, tiene como objetivo principal promover, reconocer y apoyar el emprendimiento de las personas jóvenes en zonas de despoblamiento a través del relevo generacional.

El primer premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para Ernesto Campos Frías, de Riogordo, la quinta generación que regenta una panadería confitería; y el segundo premio, de 3.000 euros, lo ha logrado Natalia Bueno Mesa, por una explotación ganadera en Benamargosa.

PREMIO DE ACELERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

Y en cuanto al II Premio Aceleración y Consolidación, busca reconocer iniciativas económicas realizadas por personas autónomas, profesionales y empresas, así como las sociedades (entendidas como tales las entidades mercantiles con ánimo de lucro, incluidas a este respecto las cooperativas de trabajo) que desarrollan ideas innovadoras con impacto en el emprendimiento y el empleo en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

En el ámbito de aceleración de ideas innovadoras de emprendimiento, el primer premio, de 2.500 euros, lo ha obtenido María José Bustos Béjar, de Canillas de Aceituno, por construcción con materiales naturales; y el segundo premio, de 2.000 euros, Jesús Campos Burgo, de Teba, por actividades de multiaventura en la naturaleza.

Por último, en el apartado de consolidación de ideas innovadoras de emprendimiento, el primer premio, de 2.500 euros, ha sido para Higiene Natural Sierras de Málaga, SL, de Arriate, empresa dedicada a cosmética natural; y el segundo premio, de 2.000 euros, para Macarena Isabel González de Vega, de Teba, por una iniciativa que ofrece encuentros culturales y sociales en un lugar de gran importancia histórica.