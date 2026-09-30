La Diputación, Unicaja Baloncesto y Málaga CF llevarán a más de 2.600 malagueños de 70 municipios a los partidos

Sorteo de entradas para el Unicaja Baloncesto y el Málaga CF - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El deporte es vida en la provincia', la campaña con la que la Diputación y el club Unicaja Baloncesto llevan 28 ediciones invitando a los malagueños a asistir a partidos de temporada, suma ahora al Málaga CF. En total, serán 2.610 vecinos de 70 municipios los que podrán disfrutar del deporte profesional.

Este miércoles se ha celebrado el sorteo de entradas, un acto que ha estado presidido por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas; el director de Relaciones Institucionales del Unicaja Baloncesto, José Carlos Gaspar, y el director general del Málaga CF, Enrique Pérez, y al que han asistido alcaldes, concejales y personal técnico de 70 municipios de toda la provincia.

Los alumnos de las Escuelas Municipales de Baloncesto y Fútbol son los mayores beneficiados de este acuerdo de colaboración que, según ha explicado Rosas, "persigue acercar a los malagueños los valores propios del deporte y los hábitos de vida saludable a través del espectáculo del deporte profesional, del que han podido disfrutar más de 40.000 aficionados de toda la provincia desde que el programa se puso en marcha".

Durante la mañana se han sorteado 60 entradas por partido para la Liga ACB y la Basketball Champions League, que suman 1.200 entradas para la fase regular y 780 más si el Unicaja se clasifica; en total, 1.980 entradas gratuitas de las que en muchos casos disfrutarán los alumnos de las Escuelas Municipales de Baloncesto de la provincia.

Al partido del 15 de noviembre asistirán los alumnos de las Escuelas Municipales de Baloncesto reconocidas con el premio Valores en el Deporte de la Diputación en la pasada temporada, siendo estas las de Alameda, Cártama, Rincón de la Victoria y Manilva. Durante el partido se hará una mención especial a estos jóvenes por su deportividad.

Acto seguido, se han sorteado las entradas para el Málaga CF con 42 entradas por partido para la Liga EA Sports, que suman un total de 630 entradas.

Además, a los partidos celebrados el 24 de agosto contra el RC Deportivo la Coruña, el 6 de septiembre contra el levante UD, y el 19 de septiembre contra el Villarreal CF, asistieron los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol de Campillos, premiada con el Trofeo Educar en Valores, y de las escuelas de Guaro, Alhaurín el Grande, Istán, Mollina, Villanueva de Tapia, Almogía, El Borge y Gaucín, premiadas por su deportividad.