La Diputación volverá a reconocer a los mejores vinos de la provincia con su Premio Sabor a Málaga

El concurso está dotado con cerca de 30.000 euros a repartir entre cinco categorías

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria del Premio Sabor a Málaga a los Mejores Vinos con Denominación de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', un certamen que alcanza su undécima edición y que se puso en marcha con el objetivo promocionar y mejorar la imagen y posición en el mercado del sector vinícola malagueño, estimular la producción y crianza de vinos de calidad y promover un mayor conocimiento y valoración de sus características.

La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) número 3545/2025 de este jueves, 18 de septiembre, y las bodegas malagueñas podrán inscribirse para participar desde este viernes hasta el 2 de octubre.

Como novedad este año, las solicitudes se podrán presentar a través del trámite específico denominado 'Premio a los Mejores Vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' 2025' en el Registro Electrónico de la Diputación.

En la última edición se inscribieron 71 vinos presentados por una veintena de bodegas, y las ganadoras (Victoria Ordoñez e Hijos, Lunares, Kieninger, Bentomiz, Quitapenas y Dimobe) han participado durante todo el año en las acciones de promoción que realiza la marca Sabor a Málaga en eventos y ferias del sector agroalimentario.

La posibilidad de representar a la marca y al sector vitivinícola malagueño en eventos tan importantes como Salón de Gourmets de Madrid o Alimentaria Barcelona (ferias de carácter internacional que se celebran en España), así como en ferias internacionales en otros países, forma parte del premio, que también está dotado con 29.150 euros (5.500 por cada una de las cinco categorías) en concepto de adquisición de lotes de vinos premiados para acciones promocionales.

El jurado también podrá conceder menciones especiales, que cuentan con una dotación económica de 1.650 euros a dividir entre los accésits que se concedan.

Las categorías son Vino Blanco 'Sierras de Málaga; Blanco Dulce Tranquilo 'Málaga'; Tinto 'Sierras de Málaga' de hasta seis meses; Tinto 'Sierras de Málaga' de más de seis meses y Vino de Licor 'Málaga'.