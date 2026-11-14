El director Quarxx presenta en Fancine Málaga 'The ones who grieve', un relato de terror sobre el fanatismo religioso - UMA

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) continuó este pasado viernes la agenda de su 36 edición, en alianza con el Festival de Málaga, con la asistencia del cineasta francés Quarxx para presentar su nuevo trabajo, 'The Ones Who Grieve', dentro de la Sección Informativa; un relato de terror sobre el fanatismo religioso.

Tres años después de su paso por Málaga con 'Pandemonium', Quarxx ha abierto los encuentros con los directores invitados con la presentación de su película que traslada al espectador a una granja aislada a finales del siglo XIX, donde una joven vive sometida a un padre profundamente religioso que practica rituales para purificar las almas.

Mientras una epidemia conocida como el Velo Negro asola la región, el miedo a la enfermedad aviva el choque entre la ciencia y la superstición, en un cruel retrato que muestra la cara más asfixiante del amor paterno, han indicado desde Fancine.

El realizador galo ha agradecido a Fancine el apoyo a su trabajo y ha definido la película como un retrato sobre el fanatismo religioso y el patriarcado. Según una nota de la organización, el director ha confesado que "cuando se ejerce la violencia sobre las mujeres hay que mostrarla tal cual es, no hay que esconderla ni edulcorarla".

La sala 1 del Albéniz ha exhibido los tres títulos a concurso del día, como son 'Dreamquil', el debut en el largo de la fotógrafa y artista visual Alex Prager, con Elizabeth Banks, John C. Reilly y Sofia Boutella en el reparto; y que presenta una distopía sobre la IA, en la que una mujer regresa de un retiro de bienestar digital y descubre que una réplica robótica ha ocupado su lugar en casa, junto a su marido y su hijo.

Después fue el turno de 'The Spiral', que supone el regreso de Paolo Strippoli a Fancine después de hacer sold out en la pasada edición con 'La sonrisa del mal'. En esta ocasión, el realizador italiano trae un thriller psicológico sobre una madre que confiesa a su hija que años atrás hizo un pacto con una desconocida para intervenir en el destino de su familia.

Los pases de la competición los cerró 'Breeder', ópera prima del estadounidense Alex Goyette, en la que el humor negro y horror se citan en una historia sobre un estudiante que investiga cómo salvar a las abejas y que acepta la financiación de una excéntrica criadora de caniches, aunque la ayuda viene con una extraña condición.

Fuera de concurso, se ha podido ver 'Mum, I'm Alien Pregnant', el debut del dúo neozelandés THUNDERLIPS y Horror Zone ha programado 'River'.

Fancine celebra hasta el 17 de noviembre su 36 edición en alianza con el Festival de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital, Promálaga, la Fundación Unicaja, la Fundación Málaga, Aula Magna, Clínicas Rincón Dental, Cervezas Victoria, la Fundación Rafael Pérez Estrada, y la Fundación SGAE.

También colabora Méliès International Festivals Federation (MIFF), el Centro Cultural Coreano, Nics Lab, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, el Conservatorio Superior de Música, el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de San Telmo.