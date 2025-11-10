Directora de Sepes dice tener "muchas ganas" de que el Ayuntamiento de Málaga apruebe el proyecto de Buenavista

Leire Iglesias, la directora de la empresa estatal de vivienda, Sepes, interviene en el congreso que celebra UGT Andalucía en Málaga bajo el título de 'Abrir espacios, construir soluciones'. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

Leire Iglesias, la directora de la empresa estatal de vivienda, Sepes, ha destacado que tiene "muchas ganas" de que el Ayuntamiento de Málaga "por fin apruebe definitivamente el proyecto de urbanización de Buenavista".

Iglesias, que ha participado este lunes en la apertura institucional del congreso que celebra UGT Andalucía en Málaga bajo el título de 'Abrir espacios, construir soluciones', ha subrayado que el Gobierno ha abogado por un "un modelo no especulativo de construcción de viviendas que utilice el cien por cien del suelo público para garantizar viviendas asequibles y protegidas para siempre".

En total, según ha dicho, "son más de 1.300 viviendas que estaban diseñadas para ser otra cosa, pero que en nuestras y en vuestras manos van a ser viviendas asequibles para los trabajadores y trabajadoras de Málaga", ha dicho dirigiéndose a los participantes en el congreso de UGT sobre vivienda.

Precisamente sobre este foro, Iglesias ha destacado el papel de UGT en el modelo de la vivienda como "indiscutible". Por ello, ha destacado la oportunidad de este congreso y "la necesidad de incorporar la vivienda a los modelos de negociación colectiva".

"Esto tiene mucho que ver con la defensa de los derechos de las trabajadoras y las trabajadoras", ha defendido, a la vez que ha puesto en valor el Perte de la industrialización de la vivienda que no solo permitirá construir más rápido y más sostenible, sino que permitirá hacerlo con "mayor seguridad laboral, incorporando a más mujeres a la construcción y con mejores salarios" gracias a la cualificación del sector.