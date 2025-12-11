Los diseñadores de Málaga de Moda cuadruplican sus ventas respecto a 2024 en el Pop Up de la Plaza de la Marina

Los diseñadores adheridos a Málaga de Moda que han participado en el Pop Up de la marca auspiciada por la Diputación de Málaga de apoyo al sector textil de la provincia, han cuadruplicado las ventas de sus artículos en esta segunda edición. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los diseñadores adheridos a Málaga de Moda que han participado en el Pop Up de la marca auspiciada por la Diputación de Málaga de apoyo al sector textil de la provincia, han cuadruplicado las ventas de sus artículos en esta segunda edición, facturando alrededor de 60.000 euros. Las 23 firmas han cerrado sus jornadas con una gran satisfacción por la acogida del público malagueño y visitante, que del 5 al 8 de diciembre han aprovechado para hacerse con alguna pieza única de la gran variedad de oferta de los creadores malagueños.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de la marca, Esperanza González, que ha destacado "la visibilidad a las empresas y el impulso a las ventas que ha supuesto un escaparate como este en la Plaza de La Marina, centro neurálgico de la ciudad".

El Pop Up Málaga de Moda ha reunido a una cuidada selección de firmas artesanales y de diseño de la provincia, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que van desde la moda y los complementos hasta el deporte. En el ámbito de la moda artesanal y el trabajo textil, destacó Tricotrá, Patadekoala y Festibax. La oferta de moda, tanto femenina como masculina, estuvo representada también por Julieta Brand, Shamat y Bvmprs Brand.

La bisutería, joyería y complementos artesanales han corrido a cargo de Elegancia Barroca, Magdala Bisutería, Montecolina, Adela Alemany y Lucy Clip.

Asimismo, el espacio incorporó una selección de firmas dedicadas a la moda deportiva, Dalesocks, con Benchmark y Banbroken, así como otro espacio para artesanos de la provincia.

Talleres Además, siete de las marcas, ha recordado Esperanza González, ofrecieron talleres gratuitos para los asistentes en horario de mañana como de tarde, por donde pasaron en torno a 200 personas. "Así los visitantes han comprobar de primera mano el trabajo que hay detrás de cada pieza artesanal que se vendía en la feria", ha informado la diputada.

Elegancia Barroca ofreció un taller de platería, que ha incluido un recorrido por la historia sobre los complementos de moda realizados con su técnica artesanal del repujado y cincelado de los metales, acompañado de una demostración in situ de la técnica.

Tricotá, con su actividad Teje tu corazón, hizo que los participantes aprendieran a tejer un corazón utilizando restos de lanas e hilos, y con Essencial by EME diseñaron un talismán. Los asistentes al taller de Julieth fabricaron un amuleto navideño, en forma de llavero, pendientes o colgante para el árbol de Navidad.

Ana Lanas con su propuesta 'Si puedes soñarlo, puedes crearlo', explicó el proceso creativo de cada pieza en metacrilato, desde que nace la idea hasta que se materializa. Por último, Meibool, ofreció un taller sobre los procesos de diseño de zapatos artesanos, y Magdala Bisutería otro sobre el arte del alambrismo para crear piezas pendientes únicos.