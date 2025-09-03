El dispositivo de seguridad en Marbella (Málaga) para la Copa Davis contará con más de medio centenar de efectivos

Reunión de coordinación para definir el dispositivo de seguridad con motivo de la eliminatoria de Copa Davis en Marbella. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Policía Local de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Benítez, ha informado de que el operativo de seguridad previsto con motivo de la próxima celebración de la eliminatoria de Copa Davis "estará integrado por más de medio centenar de efectivos, con una presencia destacada de la Policía Local".

La Jefatura de la Policía Local ha sido este miércoles el punto de encuentro de la reunión de coordinación para definir el dispositivo de cara a esta eliminatoria, que enfrentará los días 13 y 14 de septiembre a las selecciones de España y Dinamarca en el Club de Tenis de Puente Romano.

Benítez ha explicado que el dispositivo contará con una docena de agentes locales para la regulación del tráfico, principalmente, además de la utilización de un dron para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

"Marbella está preparada para acoger eventos deportivos de primer nivel como la Copa Davis, gracias a la experiencia acumulada en ediciones anteriores y en otras citas como el Ironman", ha señalado el responsable policial, quien ha asegurado que el dispositivo "contempla la presencia continua de agentes antes, durante y después de los partidos, así como los cortes de tráfico necesarios para garantizar la seguridad de asistentes y vecinos", ha precisado.

Desde el Ayuntamiento han indicado en un comunicado que también participarán efectivos de Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y un servicio sanitario compuesto por dos ambulancias ubicadas en la zona de celebración.

Además, se desplegarán vigilantes de seguridad privada y 30 auxiliares, encargados de velar por el buen desarrollo del evento en el interior del recinto deportivo.

En cuanto al transporte, se ha habilitado un sistema especial por el cual las personas con entrada podrán trasladarse gratuitamente hasta el recinto mediante el servicio de autobús urbano a través de las líneas que discurran por esa ruta.

Asimismo, se dispondrá de una zona de aparcamiento habilitada detrás del Hotel Alanda Marbella, para facilitar el acceso y minimizar el impacto en la circulación habitual, aunque el portavoz de la Policía Local ha recomendado en la medida de lo posible que se utilice el transporte público.