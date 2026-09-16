El Distrito Campanillas de Málaga acoge la tercera edición de 'Desafio MTB' con la participación de 300 ciclista

La concejala del Ayuntamiento de Málaga delegada del distrito de Campanillas, Mar Torres, en la presentación de la tercera edición del Desafío Distrito 9 MTB - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que el Distrito Campanillas acogerá el 27 de septiembre, la tercera edición del Desafío Distrito 9 MTB, una prueba deportiva de bicicleta de montaña organizada por el Club Deportivo Distrito 9 Bike, que reunirá alrededor de 300 ciclistas de diferentes categorías.

La concejala delegada del distrito, Mar Torres, ha informado sobre la carrera, acompañada de los patrocinadores y colaboradores de esta. La prueba tendrá su salida y llegada en la avenida de Moscú y se desarrollará por distintos espacios urbanos y caminos del distrito, con un recorrido aproximado de 40 kilómetros.

La salida está prevista para las 9,30 horas, mientras que el cierre de meta se producirá a las 14,00 horas. Los participantes serán llamados a la línea de salida 15 minutos antes del inicio de la prueba.

La competición contará con categorías Sub-23 femenina y masculina, Máster 60 femenina y masculina, Máster 50 femenina y masculina, Máster 40 femenina y masculina, Máster 30 femenina y masculina, Júnior femenina y masculina, Élite femenina y masculina, Cicloturistas y Cadete femenina y masculina.

UN RECORRIDO DE 40 KILÓMETROS

El recorrido partirá de la avenida de Moscú y continuará por calle Jumillano, calle José Calderón, calle José Fernando Carvajal y calle Adonis, para proseguir por la avenida Pedro Aparicio. Posteriormente, los participantes continuarán por calle James Maxwell, desde donde accederán a la calle República del Congo, para seguir por calle Somalia, calle José Garijo, calle Tobías y Juan Casielles del Nido.

A partir de este punto, el recorrido se adentrará progresivamente en el entorno rural del distrito, ascendiendo por Camino Cotilla y Sierra Maqueda. A continuación, se tomará Camino Caterpillar, para continuar por el sendero Camino de las Majadallanas, Camino Mallorquín y Camino Barranca del Ciprés.

El trazado continuará hasta el entorno de Fresneda, donde se realizará el cruce con la carretera A-7058, en el punto kilométrico 4,8, en dirección a Cupiana. Desde allí, la prueba continuará por los senderos Quintana/La Esperanza, Boticario, Piedra de la Torre y Colmenarejo Alto, para posteriormente regresar hacia el cruce de la A-7058, punto kilométrico 4,8, en dirección a Campanillas.

En el tramo final, los ciclistas tomarán el carril de bajada junto al río Campanillas y volverán al Camino Barranca del Ciprés, desde donde iniciarán el regreso hacia el núcleo urbano. Ya en el casco urbano, el recorrido continuará por calle José Fernando Carvajal, calle José Calderón y calle Jumillano, para finalizar en la avenida de Moscú, donde estará situada la meta.

Por otro lado, la organización ha previsto un dispositivo específico de seguridad y asistencia durante el desarrollo de la prueba. Además, el itinerario contará con señalización específica, voluntarios y puntos de atención en las zonas que presentan mayor dificultad, especialmente en los tramos de bajada considerados peligrosos.

También se ha habilitado un área destinada a la zona de salida, meta, podio y aparcamiento, que estará situada en la pista deportiva de los Manceras (en calle Moscú). Además, se habilitará un área con carpas para la organización, entrega de dorsales, podio, barra y comida.

Los participantes dispondrán asimismo de baños y duchas en el campo de fútbol. La organización instalará aproximadamente diez carpas de 3x3 metros y un arco de salida y meta. Por último, como cierre de la jornada deportiva, se realizará la entrega de premios por categorías a los participantes, utilizando para ello el número de dorsal de cada ciclista.