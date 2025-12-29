Los distritos de Málaga organizan pasacalles y fiestas infantiles para preparar la llegada de los Reyes Magos

Archivo - Cabalgata de SSMM los Reyes Magos en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los distritos de Málaga organizan numerosos eventos para preparar la llegada de los Reyes Magos y sus carteros reales, entre los que destacan fiestas infantiles, pasacalles y cabalgatas que ponen el broche final a la extensa programación navideña.

Serán diversas las actividades programadas en los once distritos que se suman a la cabalgata de la ciudad de SSMM los Reyes Magos del 5 de enero. Además, se producirán afectaciones a la movilidad por lo que se recomienda seguir las indicaciones de la Policía Local y la información sobre el tráfico y el transporte público que se facilitará en los próximos días.

Los distritos también contarán con un dispositivo específico de limpieza en cada una de las actividades organizadas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

DISTRITOS

En el distrito centro, el sábado, 3 de enero, a partir de las 11.00 horas, los Reyes Magos llegarán a la plaza del Santuario de la Victoria. El cortejo saldrá desde el Hotel Zenit en la calle Cuba y continuará por las calles Roma y Fernando el Católico hasta llegar al Santuario de la Victoria, donde realizarán una ofrenda al Niño Jesús. Los asistentes también podrán disfrutar de una degustación de roscón de Reyes y dinamización infantil.

Por otro lado, el domingo 4 de enero, la Gran Cabalgata del Este de SS.MM. los Reyes Magos discurrirá por las calles del distrito con un recorrido de cinco kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 17.00 horas desde la nave almacén de los Servicios Operativos (carretera de Olías, 76) y con el siguiente itinerario: carretera de Olías, calle Almería, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida Pintor Sorolla, paseo Miramar, calle San Vicente de Paul y llegada aproximada a las 20.30 horas a la Parroquia San Miguel de Miramar.

Asimismo, en Ciudad Jardín, el 4 de enero se celebrará una fiesta de Reyes en el Parque de La Alegría, desde las 12.30 a 18.00 horas, con actividades gratuitas para todas las edades. Contará con la visita de SSMM los Reyes Magos, talleres infantiles, castillos, cuentacuentos, y juegos hinchables como el circuito de animales a batería y el reno mecánico.

Asimismo, en Bailén-Miraflores, el 4 de enero a las 12.00 horas tendrá lugar la ofrenda a los Reyes Magos con villancicos, en la parroquia Santa Ana y San Joaquín.

Entre las 17.30 y las 20.30 horas, el broche final de las fiestas en Bailén-Miraflores lo pondrá el tradicional pasacalle de los Reyes Magos que cuenta con la participación de 25 colectivos del distrito.

La comitiva partirá desde el colegio Gibraljaire, acompañada por la banda de música de Miraflores, con el siguiente recorrido: Nuestra Señora de los Clarines, Cabas Galván, Camino Suárez, rotonda Suárez, Albacete, Magistrado Salvador Barberá, Maestro Pablo de Luna, Enrique de Egas, Martínez de la Rosa, Barón de Les y Nuestra Señora de los Clarines.

Por otro lado, en Palma-Palmilla, el 2 de enero, a las 11.00 horas, tendrá lugar la fiesta infantil organizada por el distrito, la Asociación de Vecinos de La Roca y Bodegas H. Madrid, en la calle Poeta Agustín Ruano, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación.

Ese mismo día, a las 17.30 horas, se ha programado la fiesta infantil en el Parque Martiricos, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable, talleres con animación, rastrillo artesanal y actuaciones. Esta actividad está organizada por el distrito con la colaboración de la Asociación de Mayores Doctor Marañón, la Peña Martiricos y la Cofradía de Medinaceli y Candelaria.

El 3 de enero, a las 11.30 horas, el distrito ha organizado otra fiesta infantil en las pistas deportivas de Las Virreinas, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación.

CRUZ DEL HUMILLADERO

En Cruz del Humilladero, el 4 de enero a partir de las 17.00 horas tendrá lugar la cabalgata de SSMM los Reyes Magos. Como ya es tradicional, llegarán en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al CEIP Doctor Fleming en el pasaje Horacio Lengo, número 3.

Desde este punto, se iniciará el recorrido, que continuará por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero. Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Además, durante el transcurso de la cabalgata habrá regalos para los asistentes.

Por otro lado, en Carretera de Cádiz, el colofón a las fiestas navideñas lo pondrá la cabalgata de los Reyes Magos, la tarde del 3 de enero, con reparto de caramelos y regalos.

Aparte de las tres carrozas de los Reyes, el cortejo de este año contará con la participación de 27 colectivos y un total de 1.300 personas, con 14 bateas cedidas a los colectivos del distrito, dos más que el año pasado, además de varios pasacalles, y grupos de coros.

La comitiva real partirá desde el CEIP Eduardo Ocón a las 17.00 horas, con el siguiente recorrido: Tomas Echeverría, Ayala, La Hoz, Sor Teresa Prat, Frigiliana, Realenga de San Luis, Camino del Pato, avenida Moliere y llegada a calle Unión Mercantil donde finalizará sobre las 20.00 horas, aproximadamente.

También en Churriana, a partir de las 17.00 horas comenzará el recorrido del tradicional desfile de Reyes Magos repartiendo caramelos por las principales calles de Churriana.

La actividad dará comienzo en la explanada de aparcamientos frente al mercado municipal y continuará por las calles Camino Nuevo, Teresa Blasco, Torremolinos, la avenida de San Javier, las calles Enrique Van Dulken, Monsálvez y Vega y la Plaza de la Inmaculada y el Paseo Grice Hutchinson, donde finalizará en el tramo antes de confluir con el Camino de Las Carmelitas. Al término del desfile, a las 19.30 horas se ofrecerá una degustación de roscones para los más pequeños.

Asimismo, en Campanillas, el 5 de enero, a partir de las 17.00 horas, comenzará el pasacalle de SSMM los Reyes Magos por las calles de Campanillas.

El recorrido tendrá la salida desde el CEIP 'Francisco de Quevedo', calles Matisse, calles José Calderón hasta el comienzo de calle Jacob, calle Israel hasta la Junta Municipal de Distrito en la calle Ramírez Arcas, número 2. En la Junta Municipal de Distrito habrá un escenario donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de conocer a los Reyes de Oriente, entregarles las cartas y recibir los primeros regalos.

Por último, en Puerto de la Torre, como colofón a las fiestas, el distrito celebrará el pasacalle de Reyes Magos el día 3 de enero a partir de las 17.00 horas, partirá desde la calle Lope de Rueda y llegará hasta la avenida Pintor Manuel Barbadillo, con la participación de colectivos, colegios y Ampas del distrito.

Mientras que en Teatinos-Universidad, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15.00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacalle de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos.

Contará con la presencia de 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalle iniciará el recorrido desde la avenida Plutarco a la altura de calle Andrómeda a las 17.00 horas y continuará en la avenida Jorge Luis Borges, las calles Juan de Robles y Mesoneros Romanos, retomará de nuevo la avenida Jorge Luis Borges, y seguirá por las avenidas Gregorio Prieto y Abogado de Oficio. El cortejo finalizará en el parque de atracciones navideño en calle Decano Agustín Moreno a las 20:00 horas, donde los Reyes Magos serán recibidos con un espectáculo de animación en la carpa de actividades instalada en este espacio.