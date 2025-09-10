La doctora Estela Díaz asume la dirección médica del Hospital Vithas Málaga

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora malagueña Estela Díaz Sánchez ha sido nombrada como la nueva directora médica del Hospital Vithas Málaga, en sustitución de la doctora Carmen Cortes, tras su jubilación.

Díaz es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga (UMA) y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Hizo su especialización en el Hospital Regional de Málaga en 2012 y su doctorado en la UMA, en el Programa de Doctorado de Biomedicina, Investigación Traslacional y Nuevas Tecnologías en Salud, según ha informado el centro sanitario.

Tras finalizar la mencionada especialidad en Medicina Familiar, compaginó diferentes puestos tanto en la medicina pública como en la privada, siendo en esta última y de la mano del Grupo Hospitalario Vithas, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.

Cabe destacar su papel como coordinadora médica durante dos años de los centros médicos Vithas Torremolinos, Rosaleda, Limonar, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Nerja para, posteriormente y hasta hace unos días, asumir la dirección del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Málaga.

El gerente del Hospital Vithas Málaga, Jose María Baena, ha alavado que "la doctora Díaz reúne de sobra todas los requisitos necesarios para este puesto, ya no solo por sus sobradas competencias profesionales, sino también por la enorme calidad humana que atesora y que la ha convertido en una figura referente y querida para el resto de los compañeros y empleados de nuestro hospital".

