Documentales, charlas y talleres familiares, en la programación cultural semanal de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para la próxima semana, tanto en la capital como la provincia. Así, el MVA y la Biblioteca Cánovas del Castillo retoman sus actividades.

La primera actividad semanal arranca el jueves 11 de septiembre, a las 20.00 horas, de la mano del director, actor y guionista malagueño Ignacio Nacho, que abre la cuarta edición de los Ciclos de Autor de Culturama en el Centro Cultural de Istán (Málaga), donde realizará la lectura de 'Hotel Terminus', un texto para todos los públicos, que narra la historia de dos desconocidos que conciertan una cita en un siniestro motel, donde nada es lo que parece. La entrada es libre.

Por otra parte, el ciclo de documentales del MVA de Málaga capital comienza la nueva temporada con el documental sobre el arquitecto Enric Miralles 'Miralles'. El documental dirigido por la italiana María Mauti pretende crear un retrato del hombre y su complejidad como artista, han informado desde la Diputación en un comunicado.

Según han indicado, se trat de un filme construido por variaciones a través de sus arquitecturas, donde el narrador lo busca, lo evoca en sus espacios, cruzando el umbral entre la muerte y la vida. La película se podrá visionar el jueves 11 de septiembre a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

También el jueves, 11 de septiembre, el Centro del 27 lleva su ciclo 'Damas de Noche. Aromas de Música y Poesía en la calle' a la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con Jaime Siles, Francisco Espinosa y Francisco Muñoz, acompañados por la música de Elena López Hidalgo. Será a las 21.00 horas en el patio de Palacio de Beniel de dicho municipio, con entrada libre.

La última actividad de la semana viene de la mano de la Biblioteca Cánovas del Castillo que invita a las familias a participar en una tarde de juegos de mesa, el viernes 12 de septiembre, a partir de las 16.30 horas.

Han indicado que continúa así las tardes de '¡Mueve ficha!', para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas. La entrada es libre hasta completar aforo.