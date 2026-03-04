Documentales, la 'Película de Oro' y homenaje a José Luis Cienfuegos, programación del Festival en el MPM

Cartel del Festival de Cine - MPM

El Museo Picasso Málaga (MPM) vuelve a ser sede del Festival de Málaga, que este año celebra su vigesimonovena edición. La programación del Festival acoge 263 propuestas audiovisuales entre todas sus secciones y una gran variedad de contenidos y actividades paralelas para todos los públicos. Entre otros, la pinacoteca acoge documentales, la 'Película de Oro' y un homenaje a José Luis Cienfuegos, quien fuera último director de la Seminci de Valladolid.

El certamen malagueño se convierte de nuevo en punto de encuentro del audiovisual en español en su consolidada área de Industria MAFIZ. Todo ello, bajo el lema 'La cultura es encuentro y Málaga, el mejor momento'. El Auditorio Christine Ruiz-Picasso va a ser escenario de diecinueve proyecciones desde el sábado 7 hasta el viernes 13 de marzo.

Así, una de las actividades más destacadas es la proyección de la 'Película de Oro', una de las secciones más especiales del certamen, el lunes 9 de marzo a las 17.30 horas. Este año rinde homenaje a 'El desencanto' (1976), icónico documental dirigido por Jaime Chávarri, que cumple medio siglo.

En él, la familia Panero, encabezada por la viuda del poeta Leopoldo Panero, Felicidad Blanc, y sus hijos (Juan Luis, Leopoldo María y Michi Panero) desvelan la historia del clan sin rehuir sus diferencias e identidades. Este largometraje, producido por Elías Querejeta, parte de los recuerdos de la familia Panero catorce años después de la muerte del patriarca, Leopoldo Panero, en 1962.

Otro evento destacado de la programación estará protagonizado por la artista visual Elena Asins, cuya obra se expone en estos momentos en el Museo Picasso Málaga. Así, el lunes 9 de marzo a las 16.00 horas se proyectará el documental 'Elena Asins-Génesis', película, que ha obtenido, entre otros reconocimientos, la Biznaga de Plata-Premio del Público (Sección Documentales) en la 18 edición del Festival de Málaga en 2014.

La película recorre la vida de Elena Asins en Azpírotz, un pequeño pueblo del noroeste de Navarra donde residió durante más de veinte años. Fue allí donde desarrolló una de las trayectorias más relevantes del arte español contemporáneo. Álvaro Giménez Sarmiento, director del documental, y Miguel López-Remiro, director artístico del MPM y comisario de la exposición Elena Asins. Antígona, charlarán a posteriori sobre la artista y su obra. Los asistentes a esta actividad podrán visitar a continuación la muestra dedicada a esta pionera del arte conceptual en España, fallecida en 2015.

Dentro de la sección 'Documentales', a lo largo de la semana se sucederán las proyecciones en pases especiales de 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir' (Manu Huelva, Miguel Poveda), 'En silencio. La resilencia de Isco Alarcón' (Sara Sálamo), 'Forqué. El oficio de hacer cine' (Gaizka Urrestri, Rafael Maluenda), 'Mudras. Bailando los hilos invisibles' (María Salgado), 'La vida es Verdi' (Berta García Lacht), 'Cine en escena: la verdadera historia de Enrique III' (Marcelo Piñeyro), 'Elena Asins. Génesis' (Álvaro Giménez Sarmiento), 'Ese niño de la fotografía. Carlos Saura' (de Ana Saura), 'Mañana seré feliz: una película-conversación con Manuel Vicent' (Luis Alegre, David Trueba), y 'Nueve auras. Un documental sobre Fabián Bielinsky' (Mariano Frigerio).

También 'Tren de sombras' (José Luis Guerín, dentro del homenaje a Cienfuegos), 'Memoria de los olvidados' (Javier Espada), 'El inventor del cine invisible' (Manuel Jiménez Núñez), 'Plus Ultra' (Elías Pérez), 'Poirot, el último testigo' (Francesc Relea), 'Acuérdate de mí' (Remedios Malvárez), 'Manuel Alcántara. Una vida en 15 asaltos' (Manu Sánchez, Leticia Moreno) y 'Landa' (Gracia Querejeta).

Dentro de estas sesiones especiales, el martes 10 de marzo a las 22.15 horas destaca el acto homenaje a José Luis Cienfuegos, quien fuera último director de la Seminci de Valladolid, fallecido el pasado 2 de diciembre en Madrid. Referente en la dirección de festivales de cine (antes de la Seminci, dirigió los festivales de Gijón y Sevilla), programador comprometido con la cultura y el cine independiente, el Festival de Málaga le recordará con la proyección de 'Tren de sombras' (1997), película de José Luis Guerín.

El Festival de Málaga contribuye al desarrollo del cine en español presentando sus mejores documentales, cortometrajes, etcétera, además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas.

Así se busca llegar a todos los públicos y en su deseo de presentar y potenciar un amplio panorama de la cultura cinematográfica pretende estar siempre atento a la formación, a la creatividad y a la innovación, enmarcadas dentro de una actividad que destaca por su carácter dinámico en continua evolución y transformación.

Las entradas para este programa de actividades ya están disponibles en el Teatro Cervantes, Cine Albéniz y www.festivaldemalaga.com . El Auditorio Christine Ruiz-Picasso está situado en la plaza de la Higuera.