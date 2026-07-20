Dos detenidos en Málaga por robar polluelos de azor y gavilán de nidos en entornos forestales para su comercio ilícito

Archivo - Foto de archivo de agentes del Seprona de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, en el marco de la operación 'Bétula' ha detenido a dos individuos por el expolio y tráfico ilegal de polluelos de azor y gavilán común.

La investigación se inició tras recibir diversas informaciones procedentes del entorno especializado de la cetrería que alertaban de la existencia de un grupo de personas que, año tras año y coincidiendo con los periodos de reproducción de las aves rapaces, se dedicaban a batir zonas boscosas para el expolio de pollos de los nidos, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Estas personas tenían gran conocimiento de las especies afectadas y se desplazaban de forma coordinada a zonas forestales durante la primavera. Una vez localizados los nidos ocupados de azor común (Accipiter gentilis) y gavilán común (Accipiter nisus), accedían a los árboles y sustraían los polluelos, dejando siempre alguno en los nidos para que el año siguiente las aves continuaran criando en dicho nido.

Para dar apariencia legal al origen ilícito de estas aves, que están incluidas en los máximos niveles de protección de la normativa comunitaria e internacional (Convenio Cites), utilizaban un criadero autorizado de estas especies de rapaces.

Allí los polluelos eran provistos de anillas metálicas cerradas de marcaje y confeccionaban certificados y documentos de cesión mercantil falsos, para hacer pasar los ejemplares silvestres como supuestos nacimientos legales ocurridos en las instalaciones a partir de parejas de aves reproductoras del centro.

Con esta documentación falsificada procedían a su introducción en el mercado comercial, ya que la normativa Cites prohíbe expresamente el comercio de estas especies procedentes del medio natural, pudiendo poner a la venta estos animales a precios muy elevados.

Así, continuando con las gestiones, se procedió a realizar numerosos dispositivos de vigilancia, siendo localizados en un paraje forestal de la sierra de Alhaurín el Grande (Málaga).

También procedieron a interceptar el vehículo de los sospechosos, localizando dos crías de gavilán, desprovistas de anillas o marcado reglamentario, ocultas en el interior de una mochila y que presuntamente acababan de ser expoliadas de sus nidos, así como diez anillas metálicas preparadas para ser implantadas en las aves para simular su procedencia lícita.

Tras este hallazgo, detuvieron a dos personas y llevaron a cabo el registro, previa autorización judicial, de sus domicilios y del núcleo zoológico implicado.

En los registros fue localizada numerosa documentación, así como anotaciones manuscritas y croquis de la situación de los nidos para su expolio.

Asimismo, se efectuó la toma de muestras de ADN de las aves para el análisis de las mismas por el Laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con el fin de verificar pericialmente la falta de parentesco entre las crías expoliadas y las parejas reproductoras del centro.

Los guardias civiles organizaron un dispositivo para la reintroducción inmediata al medio natural de los animales recuperados, siendo necesaria la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) para devolver al nido a los polluelos ya que se encontraba a unos 15 metros de altura sobre la copa de un árbol.

Los detenidos, que han sido acusados de delito contra la fauna y falsedad documental, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, coordinando el conjunto de las actuaciones con la Fiscalía de Medio ambiente y Urbanismo.