Dos menores detenidos por apuñalar a un chico de 16 años en una disputa entre dos grupos en Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - CNP - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este lunes de la detención de dos menores de 17 años en relación a una disputa entre dos grupos de jóvenes la madrugada del sábado al domingo pasado en la zona de Gibralfaro de la capital malagueña, en la que resultaron heridos otros dos menores, uno de ellos de gravedad.

Así lo han señalado desde dicho cuerpo policial, precisando que los dos menores arrestados ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Málaga.

Los hechos sucedieron en el Parque Pinosol en Málaga. De las víctimas, una de ellas fue de carácter leve y el otro menor fue trasladado al hospital por ambulancia y continua en la UCI, con heridas de gravedad.