Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Atención a la Mujer de Málaga (EAM), a través de su Sección de Diversidad y Delitos de Odio, ha activado el protocolo de delitos de odio tras tener conocimiento de un presunto vídeo en el que se observa cómo un hombre arroja un cubo de agua fría sobre una mujer sin hogar que se encontraba dormida en una terraza en Estepona, durante la franja de la mañana y en pleno invierno.

Según ha detallado la entidad en una nota, los hechos habrían ocurrido en un establecimiento de restauración de la zona del puerto deportivo de Estepona. Tras arrojarle el agua, el presunto autor grabó la escena, se burló de la situación y compartió las imágenes con otros trabajadores del establecimiento, "en una actuación que podría constituir un grave atentado contra la dignidad de una persona en situación de especial vulnerabilidad", ha criticado el EAM.

Además, ha señalado que el vídeo llegó al conocimiento del EAM a través de terceras personas después de su difusión en redes sociales. Aunque las imágenes fueron retiradas minutos después, el organismo ha preservado las evidencias audiovisuales necesarias para documentar los hechos.

Tras las actuaciones de investigación y coordinación impulsadas por el EAM, la entidad ha solicitado la colaboración de la Policía Local de Estepona, cuyos agentes se personaron en el establecimiento y procedieron, a última hora de este sábado, a identificar tanto al presunto autor material como al propietario del negocio. Asimismo, prestaron labores de auxilio para facilitar la identificación y localización de la posible víctima.

El EAM ha iniciado las correspondientes actuaciones por vía judicial y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial, solicitando que se valore su posible encaje penal, "especialmente en relación con los delitos contra la integridad moral, el maltrato de obra y la posible existencia de un componente discriminatorio por aporofobia, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación".

Desde el organismo se ha informado de que la "situación de sinhogarismo no priva a ninguna persona de sus derechos fundamentales ni justifica actos de violencia, humillación o desprecio". A su juicio, "la especial vulnerabilidad de una persona exige una mayor protección, nunca una oportunidad para convertir su sufrimiento en objeto de burla o entretenimiento".

El EAM ha agradecido la colaboración de la Policía Local de Estepona y ha afirmado que cualquier persona que sufra o presencie un delito de odio en la provincia de Málaga puede solicitar asistencia especializada a través de la Sala Coordinadora, en el 643 011 514.