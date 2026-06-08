eCongress reunirá en Málaga a líderes del ecommerce y el marketing digital con la IA como protagonista

Presentación de eCongress Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Málaga volverá a convertirse en el epicentro de la innovación digital el próximo 19 de junio con la celebración en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga de la 14 edición de eCongress, que reunirá a los líderes del ecommerce y el marketing digital con la inteligencia artificial como protagonista.

La presentación del evento se ha celebrado en el Ayuntamiento de Málaga y ha contado con la asistencia de María del Carmen Márquez, diputada de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, y de Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga.

La cita reunirá a profesionales, empresas, directivos y expertos del sector digital en una jornada centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y las ventas online. El programa abordará las principales tendencias que están transformando la relación entre marcas y clientes, así como las nuevas herramientas que permiten mejorar procesos, personalizar estrategias y optimizar proyectos digitales.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, colabora con este congreso. Por su parte, la participación de la Diputación en este encuentro se enmarca "en su compromiso con la innovación, la transformación digital y el impulso de la competitividad del tejido empresarial y profesional de la provincia". En este sentido, eCongress Málaga se presenta como un espacio para actualizar conocimientos, compartir experiencias y acercar soluciones prácticas a empresas, emprendedores y profesionales que buscan adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico.

PROGRAMACIÓN

La programación de eCongress 2026 contará con 12 conferencias y cuatro talleres formativos especializados. A lo largo de la jornada se tratarán cuestiones vinculadas a la automatización de procesos, el futuro del posicionamiento digital en la era de la inteligencia artificial, la evolución del email marketing, TikTok Shop, la neurociencia aplicada a ventas y la mejora de tiendas online mediante nuevas soluciones tecnológicas.

El cartel de ponentes estará formado por profesionales de referencia procedentes de compañías y entidades vinculadas al comercio electrónico, la comunicación, la tecnología, las redes sociales, la formación especializada y la consultoría digital. Sus intervenciones permitirán conocer casos de éxito, tendencias y herramientas orientadas a mejorar la competitividad de empresas y profesionales.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los talleres prácticos, de una hora de duración y aforo limitado. Estas sesiones profundizarán en áreas estratégicas como el posicionamiento digital, la automatización, el email marketing, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico y el comportamiento del consumidor, con un enfoque orientado a su aplicación directa en proyectos empresariales y profesionales.

Además del contenido formativo, eCongress Málaga volverá a contar con un área de estands en la que empresas líderes y entidades colaboradoras presentarán sus soluciones, servicios y novedades. Este espacio favorecerá el contacto directo entre profesionales y la generación de oportunidades de negocio en torno al ecosistema digital.

El espacio expositivo contará con la participación de Turismo y Planificación Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga, así como de empresas y entidades como Promálaga, Raiola Networks, Asdrubal SEO, Unicaja, CTT Express, Benchmark, Doble Z Digital, Gift Campaign, Wit Creativo y Millennials Consulting. El evento cuenta con el apoyo institucional de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, así como con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta.

Tras más de una década de trayectoria, eCongress Málaga se ha consolidado como una de las grandes citas nacionales del sector digital, reuniendo en sus distintas ediciones a más de 220 conferenciantes y más de 7.300 asistentes.

Por último, han valorado que con su participación en esta iniciativa, la Diputación de Málaga "contribuye a reforzar la formación especializada, la innovación y el desarrollo de sectores vinculados a la economía digital, favoreciendo la actualización de empresas y profesionales y consolidando el papel de Málaga como referente en transformación tecnológica y nuevas oportunidades de empleo".