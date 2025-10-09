Edil de Urbanismo, sobre proyecto de Repsol: "Estamos en nuestro perfecto derecho de continuar con plan trazado"

Archivo - La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Urbanismo de Málaga, Carmen Casero, ha insistido este jueves en relación con los antiguos terrenos de Repsol y proyecto previsto en esa zona que "hoy seguimos siendo propietarios del suelo, por lo tanto, estamos en nuestro perfecto derecho de continuar con el plan que teníamos trazado desde el minuto uno".

Así lo ha señalado después de que el Consejo de Urbanismo ha desestima íntegramente los recursos de reposición interpuestos por Urbania RS Joint Venture S.L y Urbania New Project 11 S.L contra el acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del 11 de julio por el que se aprobó aceptar la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación celebrada el 31 de marzo de 2023 a favor de Urbania RS Joint Venture S.L para los lotes 1, 2 y 5 correspondientes a las parcelas 2, 3 y 6; y a favor de Urbania New Project para los lotes 3 y 4 correspondientes a las parcelas 4 y 5 del proceso de enajenación de estos suelos del SUNC-O-LO.17 'Repsol'.

Casero tras ser cuestionada por los periodistas sobre qué cree que hará Urbania, ha señalado que "no los represento, lo que vaya a hacer Urbania lo desconozco y lo respeto absolutamente". "Ellos tomaran su decisión empresarial", ha apuntado.

"Aquí hay una cuestión que es sencilla, nosotros hoy seguimos siendo propietarios del suelo, por lo tanto, estamos en nuestro perfecto derecho de continuar con el plan que teníamos trazado desde el minuto uno, que es el que está recogido en el plan general de 2011", ha defendido.

Así, ha dicho que "si Urbania decide incorporarse definitivamente, perfecto, tendremos una colaboración privada, y, si decide recurrir, nosotros seguiremos con nuestro plan como propietario, mientras que no tengamos una resolución judicial que nos lo impida" y "a día de hoy no tenemos ninguna".

Por lo tanto, ha dicho, "estamos perfectamente legitimados para continuar con nuestro plan, que es presentar un proyecto de urbanización y empezar a ejecutar las obras".

"Nosotros somos propietarios del suelo y vamos a seguir con nuestra hoja de ruta porque de momento nadie nos ha dicho que no podamos seguir", ha abundado, añadiendo en relación con lo que va a pasar cuando se acabe la urbanización, que "ya veremos. Yo espero que para esa época ya sí tengamos más claro cuál es el escenario".

Casero ha dejado claro, tres ser cuestionada sobre si las torres proyectadas en la zona siguen, que "nosotros tenemos nuestro plan, el plan que está recogido en el PGOU del 2011, y vamos a seguir mientras que no tengamos mandato judicial en contra y a día de hoy no lo tenemos".

Tras desestimar las alegaciones, a partir de hoy "ya lo que queda es terminar el procedimiento completo, es decir, depositar el aval y formalizar la venta en escritura", reiterando que no sabe las opciones que va a adoptar Urbania.

"Si Urbania no deposita el aval es que se retira, pero yo no estoy en disposición de hablar por Urbania", ha dicho, precisando que "si presentan el aval, magnífico; y si formalizan la escritura, maravilloso. ¿Qué no? Pues bueno, ellos ejercerán los recursos que crean que son legales a los que tienen derecho después de estudiar el documento jurídico".

Casero ha defendido que "nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir nuestra hoja de ruta, que es la que hemos defendido desde el minuto uno, que es recoger las determinaciones del Plan General 2011 aprobado y empezar con nuestro proyecto de urbanización cuanto antes".

"Nosotros somos los propietarios del suelo hoy; mientras que Urbania no formalice la escritura, seguimos siendo los propietarios del suelo y seguimos con nuestro proyecto", ha concluido.

VIVIENDAS

Por otro lado, el consejo de Urbanismo ha aprobado la enajenación por procedimiento abierto, a la oferta económica más ventajosa, de una serie de parcelas de propiedad municipal para la construcción de vivienda libre.

Al respecto, y tras las críticas de la oposición, Casero ha dicho que le parece que "la oposición no está para dar lecciones". "Si, efectivamente, tienen la preocupación de que construyamos vivienda protegida en Málaga podrían sumarse a algunas de las iniciativas que traemos a este Consejo y de todas hemos recibido la misma respuesta: No". "Nosotros estamos haciendo un magnífico trabajo en el marco del plan de vivienda municipal", ha concluido.