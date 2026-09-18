Educación se pone "seria" y lamenta la agresión en Coín (Málaga): "No vamos a parar hasta que se respete a docentes"

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha lamentado este viernes la agresión a una profesora y a la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Los Montecillos de Coín (Málaga). "Hay que ponerse serios. Estamos a vuestro lado. No es justo y no vamos a parar hasta que se respete a los profesores".

Así lo ha asegurado en un vídeo publicado en Instagram recogido por Europa Press en el que Castillo ha confirmado que se han tomado "todas las medidas", desde apoyo psicológico a jurídico. "Quienes dedicáis vuestra vida a educar a nuestros hijos, merecéis ir a trabajar con seguridad".

Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a una persona y otra está investigada en ambos casos por su presunta relación con la agresión. Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la persona detenida es la madre del alumno, mientras que el investigado es el padre.

Los hechos sucedieron sobre las 14,25 horas de este pasado jueves. A raíz del aviso de las supuestas agresiones físicas y verbales a una profesora y a la directora del IES, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil que practicaron diligencias.

Desde la Delegación Territorial de Educación en Málaga han expresado su "firme rechazo y reprobación" a esta agresión "por parte de los progenitores de un alumno matriculado en el centro", al igual que desde el IES, trasladando su apoyo a los compañeros.