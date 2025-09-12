Efecto Pasillo, Pitingo, y Las Carlotas, entre los artistas estelares que actuarán en la Feria de Vélez-Málaga

La concejala de Festejos, Lourdes Piña, en la presentación de la programación de la Feria de San Miguel de Vélez-Málaga. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Real Feria de San Miguel 2025 de Vélez-Málaga (Málaga) contará con las actuaciones estelares de Efecto Pasillo, Pitingo, Las Carlotas, Laura Gallego, Líder J y Marta Santos.

A dos semanas de las fiestas, la celebración ya ha arrancado con la presentación del cartel oficial, realizado por la artista local Yolanda Guirado Lanzas, una obra que se dio a conocer este pasado jueves en una velada en el Museo de Vélez-Málaga (Mvvel).

La próxima parada hacia los fastos será el pregón oficial, a cargo de José Antonio Lagos Segarra, en la plaza de la Constitución, el miércoles 24 de septiembre a las 21.45 horas.

La Real Feria de San Miguel 2025 comenzará en la noche del 25 de septiembre con la inauguración de la feria de noche, tras la cual tendrá lugar el certamen de Miss y Míster, en el que actuará la academia de baile de Antonio Guerra.

El día 26 arrancará la feria de día que se prolongarán hasta el lunes 29 de septiembre, fecha festiva local en la que se conmemora la onomástica de San Miguel.

La concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña, ha anunciado que Efecto Pasillo, Pitingo, Las Carlotas, Laura Gallego, Lider J y Marta Santos conforman el plantel de artistas estelares dentro de una programación "llena de artistas consolidados y de prestigio, con ideas e iniciativas frescas y, fundamentalmente, orientada a todas las edades e intereses de la población".

"Queremos que tengan cabida en nuestra feria personas de toda índole, ofrecer un abanico de opciones musicales amplio y para todos los públicos. Esa es la propuesta que hemos preparado y esperamos que nuestros vecinos y personas que vengan de fuera puedan disfrutarla al máximo", ha expresado Piña.

La edil también ha valorado "el papel que ocupan nuestros grupos locales y los coros y danzas, que será crucial en la ambientación de los festejos".

En esta línea, la concejala ha hecho extensible su valoración a "las cofradías, asociaciones y colectivos locales que deciden asumir la gestión de las barras, y que realizan un trabajo intenso y sacrificado para que todos nuestros asistentes vivan una experiencia inolvidable en la Real Feria de San Miguel".

Precisamente, la distribución de las zonas de alimentos y bebidas en 2025 guarda similitud con la pasada edición. Así, habrá emplazamientos, durante la feria de día, en plaza de Las Carmelitas, plaza del Carmen, paseo de Los Naranjos, paseo Andalucía, zona joven en la explanada de la Estación y espacio infantil a modo de miniferia en calle Canalejas.

A esto se suma la celebración de otras actividades durante la feria como el Día del Niño con reducción del precio de las atracciones, la Feria de Mayores el lunes 29, con la actuación estelar de Laura Gallego, o la feria ganadera, que se ubicará en la explanada de Santo Chiquito.

ARTISTAS ESTELARES

La delegada municipal de Tradiciones Populares ha puesto el foco en las principales actuaciones musicales que de la feria. "Hemos decidido contar con intérpretes con amplia trayectoria y experiencia contrastada y otros más dirigidos al público joven". "El objetivo es que todos nos juntemos para saborear esta feria en cada uno de los entornos que se han preparado", ha añadido

Así, Las Carlotas actuarán la misma noche del pregón de José Antonio Lanzas Segarra, es decir, el miércoles 24 a partir de las 23.30 horas. El viernes 26 será el turno del cantaor onubense Pitingo, que actuará en la Caseta Oficial a la misma hora.

El sábado 27 de septiembre, uno de los principales día de la feria, tendrá lugar el concierto de Marta Santos, artista incipiente en el panorama nacional que estará en la Caseta Oficial también a partir de las 23.30 horas. Se trata de la única actuación con entrada, con un coste de cinco euros. Y el sábado, será Líder J quien protagonice una noche musical en la que se apuesta por la juventud.

A la animación de charangas, grupos de baile y coros y danzas se sumarán el domingo los ritmos del grupo canario Efecto Pasillo en la Caseta Oficial. El lunes 29, jornada festiva de San Miguel, concluirá la feria ganadera, la edición de día de los festejos y tendrá lugar el Día del Niño. El colofón llegará con la Feria de Mayores, y con la elección de Reina y Rey del Mayor, previa al espectáculo de la joven Laura Gallego.