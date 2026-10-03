Emasa trabaja en reparar la red en zona de la Victoria de Málaga capital tras la rotura de una tubería. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de Málaga capital está trabajando desde esta la mañana de este sábado en la reparación de la red en la intersección de las calles Pedro de Quejana y Amargura, en la zona de la Victoria en el Distrito Centro con motivo de la rotura la pasada noche de una tubería y que ha provocado daños en la calzada.

Se estima que los trabajos, que incluye la reposición del pavimento, tengan una duración de entre cuatro y cinco días. Durante este tiempo, la movilidad en la zona se verá afectada, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Así, el aviso se recibió anoche en torno a las 20,30 horas y sobre las 21,15 horas ya se había cortado el agua. Técnicos de empresa municipal continúan trabajando en la reparación de la avería, que dejó sin servicio una de las dos conducciones que abastecen a la zona este de la ciudad, aunque el suministro no se está viendo afectado al estar operativa la tubería alternativa, que es de la misma capacidad (500 mm de diámetro).

Una vez dejada la tubería al descubierto, se está procediendo a la reparación de la misma. Estos trabajos implican detectar el problema y maniobrar con varias válvulas en localizaciones diferentes hasta que quede resuelto. Los trabajos que se están llevando a cabo, incluida la reposición del pavimento, tienen una duración estimada de entre cuatro y cinco días, pudiendo sufrir modificaciones en función del desarrollo de las obras.

Durante este periodo, el tramo de la plaza de Alfonso XII comprendido entre las calles Amargura y Compás de la Victoria permanecerá cortado al tráfico. También está cerrada al tráfico la calle Ferrándiz, en el sentido hacia la calle Victoria.

Por ello, desde el Área de Movilidad, en coordinación con Emasa y Policía Local, se ha establecido un itinerario provisional consistente en habilitar un carril de la calle Amargura que permite girar a la derecha en la calle Ferrándiz y continuar por Compás de la Victoria para volver a conectar con la calle San Patricio.