Emprendedores y pymes de Málaga y Extremadura se citan en una jornada de la Diputación de Málaga sobre ciberseguridad

Los participantes se están formando en las incubadoras de empresas BIC Euronova de Málaga y Fundecyt de Extremadura

MÁLAGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de emprendedores y pymes han participado este miércoles en una jornada sobre ciberseguridad impartida por la Diputación de Málaga. Los participantes se están formando en las incubadoras de empresas BIC Euronova de Málaga y Fundecyt de Extremadura, centros asociados a la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (Ances), para poner en marcha o mejorar iniciativas de todo tipo.

La diputada provincial de Desarrollo Tecnológico, Sagrario Molina, que ha inaugurado la jornada en las instalaciones del centro La Térmica, ha explicado que la Diputación de Málaga inició el proyecto para crear un Centro Virtual de Operaciones de Ciberseguridad (vSOC) en 2022, cuando el Centro Criptológico Nacional (CCN) dictó las medidas de seguridad urgentes a ejecutar debido a la guerra de Ucrania.

Este proyecto se mejoró a finales de 2023 con la ampliación de los servicios para cubrir las necesidades de la Diputación de Málaga, de sus siete entidades dependientes y de los 88 ayuntamientos de la provincia de menos de 25.000 habitantes a los que presta asistencia a través de la Unidad de Seguridad de la Información, que cuenta para ello con el apoyo de la empresa Hispasec.

De este modo se protegen unos 7.000 equipos informáticos, aplicaciones, programas, redes y sistemas de comunicación de la provincia. Además, se promueve el conocimiento y cultura de la seguridad de la información y la protección de datos personales, todo ello con el objetivo de prevenir los ciberataques.

En este sentido, Molina ha incidido en la necesidad de aplicar medidas ante un escenario en el que es de vital importancia detectar las brechas y posibles riesgos de seguridad.

"Es un proyecto extremadamente ambicioso, pero no hay a día de hoy proyectos en ninguna diputación con el alcance de este", ha destacado el CEO de Hispasec, Miguel Manteca. "Es un proyecto muy complicado por la heterogeneidad de todas las entidades que participan, que a veces no tienen informáticos o, si los tienen, no son expertos en ciberseguridad".

Por su parte, los ayuntamientos de más 25.000 habitantes de la provincia de Málaga, que no son competencia de la Diputación, quedan sin ese servicio, y por ello a finales del mes de febrero la Diputación convocó a los ayuntamientos de entre 25.000 y 50.000 habitantes para darles a conocer el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales de la Secretaría General de la Administración Digital.

Y este miércoles se ha puesto el foco en el tejido empresarial, para el que la ciberseguridad es igual de importante, ya que para los negocios (sobre todo para los que dependen de lo digital, como es el caso de muchos de los que han participado en la jornada), un ciberataque puede suponer el cierre, y por eso hay que tenerlo en cuenta desde el diseño del proyecto.

Las empresas y emprendedores que han participado en la jornada de este miércoles están poniendo en marcha o buscando mejorar iniciativas relacionadas con el reciclaje de plásticos y la economía circular, el 'blockchain', el desarrollo web y de aplicaciones, la venta de entradas online, la moda sostenible, la economía colaborativa, el intercambio de ropa, o el reparto de productos locales para impulsar el pequeño comercio.

También la náutica y la pesca deportiva, la óptica, el comercio online de productos tecnológicos y científicos, la implantación de sensorización en ganadería y agricultura, la consultoría enfocada a museos y entidades culturales, los drones, la verificación de identidad para aplicaciones de citas y de compraventa, la gestión de marca a través de software, la fisioterapia, el yoga y la meditación, el apoyo a la internacionalización de empresas, las aplicaciones profesionales de mensajería y la IA para materias como la redacción informativa o la corrección de exámenes.