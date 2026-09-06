La empresa de aguas de Málaga capital realiza la próxima semana cinco actuaciones de mejoras

Archivo - Imagen de archivo de obras en una calle de Málaga por parte de Emasa. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de que están previstas cinco actuaciones por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) para acometer la próxima semana, las cuales podrían producir afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad.

Así, una de las actuaciones se llevará a cabo en la calle Postigo de Arance, 1, en el Distrito Centro. Serán obras de renovación de la rejilla transversal de la red de pluviales, con una duración estimada de tres días a partir del próximo miércoles.

La ejecución de los trabajos conllevará el corte total al tráfico de la calle Postigo de Arance, comprendida entre la avenida de la Rosaleda y la calle Carretería, han precisado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Otros trabajos se realizarán en la calle González Anaya, 16, también en el centro, y suponen unas obras de injerencia para un edificio, previstas entre el 9 y el 11 de septiembre, con ocupación parcial de la calzada.

En la zona este de la capital, en concreto en la calle Olivo, 3, Emasa realizará obras de injerencia de saneamiento, previstas entre el 9 y el 11 de septiembre. Durante este periodo se procederá al corte total al tráfico del tramo de dicha vía comprendido entre Pedro de Valdivia y Carretera de Olías.

Asimismo, en la calle Cisne, 11 (Cruz del Humilladero) hay previstas obras de renovación de un tramo de 50 metros de la red de saneamiento, con una duración estimada de dos semanas a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Durante la ejecución de los trabajos se procederá al corte total al tráfico de la calle Cisne, comprendida entre las calles Carratraca y Ardilla.

Por último, en la calle Antonio Canca, 1, en Campanillas, se ejecutarán obras de injerencia de saneamiento y pluviales, previstas entre el 10 y el 18 de septiembre, con ocupación parcial de la calzada.

Durante la próxima semana también se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.