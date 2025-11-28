Enaire refuerza la navegación por satélite en Málaga para seguir mejorando la eficiencia de las operaciones

Torre de control de Malaga-Costa del So - ENAIRE

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas maniobras de aproximación basadas en el uso de sistemas de navegación por satélite diseñadas por Enaire entraron este pasado jueves en vigor en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol.

Esta navegación basada en las prestaciones de los sistemas embarcados permite a Málaga dar otro paso adelante en la modernización de la gestión de su espacio aéreo, al disponer de nuevos procedimientos de aproximación y aterrizaje, especialmente útiles en el refuerzo de la continuidad de servicio en situaciones de meteorología adversa o baja visibilidad.

Entre las ventajas destaca la mayor seguridad operacional al disponer de trayectorias más precisas que minimizan la carga de trabajo de tripulaciones y facilitan la gestión del tráfico aéreo.

Además, permiten más eficiencia y menor impacto ambiental ya que las trayectorias satelitales permiten aproximaciones directas, consiguiendo la optimización de los tiempos de vuelo y reducciones de consumo de combustible y emisiones, han indicado en un comunicado.

También se reduce la dependencia de radioayudas tradicionales al no requerir instalaciones en tierra como los sistemas de aterrizaje instrumental. Estos nuevos procedimientos satelitales aportan flexibilidad, especialmente útil ante averías o mantenimientos programados de las radioayudas basadas en sistemas de tierra.

Con este avance, Málaga da otro nuevo paso en la navegación por satélite, dentro del plan de Enaire para extender esta navegación en toda España. Se avanza así en el cumplimiento del Plan de Implantación de la Navegación Basada en Prestaciones (PBN), como parte del Plan Estratégico de Enaire, el Plan de Vuelo 2025.

También contribuye al cumplimiento del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1048 de la Comisión Europea, cuyo objetivo es la mejora de la eficiencia de la gestión del tráfico a escala europea mediante la implantación de la navegación basada en prestaciones (PBN).

Para poder permitir el funcionamiento de estos nuevos procedimientos, Enaire ha elaborado los estudios de seguridad pertinentes, que han sido convenientemente tramitados con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).