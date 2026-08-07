Endesa impulsa en Fuente de Piedra un innovador proyecto piloto para mejorar protección de aves

Drones para la protección de avifauna: Endesa impulsa en Fuente de Piedra un innovador proyecto piloto en sus líneas de media tensión - ENDESA

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha finalizado con éxito, en el entorno natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga), un proyecto piloto pionero en Andalucía para mejorar la protección de las aves con la instalación de balizas giratorias reflectantes como medidas de anticolisión de forma rápida, segura y eficiente.

El proyecto se basa en la instalación de balizas reflectantes mediante el uso de drones de última generación. Estas balizas, más de 1.000, se han instalado a lo largo de 3,3 kilómetros de la línea eléctrica de media tensión que discurre entre los municipios de Fuente de Piedra y Sierra de Yeguas bordeando la laguna y que permite abastecer de energía a las localidades del entorno, han indicado en un comunicado.

El objetivo de este sistema es incrementar la percepción visual de la infraestructura y contribuir a que las aves puedan continuar sus desplazamientos y movimientos migratorios con mayores garantías de seguridad.

El uso de drones aporta importantes ventajas al permitir realizar los trabajos de forma más rápida y segura, reduciendo la exposición de los trabajadores a riesgos eléctricos, optimizando los recursos necesarios y manteniendo la continuidad del suministro eléctrico durante la ejecución de la actuación.

El dron utilizado permite colocar en tiempo récord las más de 1.000 balizas instaladas. Éstas son unos dispositivos del tipo Firefly giratorios que aprovechan la reflectancia de la luz solar durante el día y emiten luminiscencia durante el crepúsculo y la noche, aumentando la visibilidad de los conductores eléctricos para las aves.

La Laguna de Fuente de Piedra constituye el humedal más importante de Andalucía y uno de los enclaves principales para las rutas migratorias. Este espacio protegido alberga, además, una de las mayores colonias de flamenco común de la Península Ibérica y es un referente para la conservación de la biodiversidad.

Con este proyecto piloto en el que Endesa ha invertido algo más de 60.000 euros en el montaje, se combina digitalización, eficiencia operativa y protección ambiental y gracias al éxito de este piloto la compañía ampliará esta metodología en otros puntos de la red eléctrica situados en áreas especialmente sensibles para la avifauna.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Endesa con la conservación de la biodiversidad y la integración de sus infraestructuras en el entorno natural, contribuyendo a compatibilizar el desarrollo de las redes eléctricas con la protección de especies y espacios de alto valor ecológico.