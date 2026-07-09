Endesa refuerza el suministro eléctrico de Mijas (Málaga)

Técnicos realizando trabajos - ENDESA

MIJAS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido 140.000 euros en el fortalecimiento de la red eléctrica del municipio malagueño de Mijas, lo que "permitirá una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico".

Así, un equipo de técnicos especializados de la compañía ha instalado más de un kilómetro de nuevo cableado de media tensión, lo que ha permitido establecer una doble alimentación en la localidad, que se traduce en dos vías alternativas de suministro, ha indicado Endesa en un comunicado.

Esta configuración contribuye a garantizar la continuidad del servicio, ya que, en caso de incidencia en una de las líneas, la otra asumirá automáticamente el suministro, reduciendo significativamente la probabilidad de interrupciones.

Estas obras se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Málaga destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.