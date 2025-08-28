Endesa tiende dos nuevas líneas aéreas de alta tensión desde la subestación Campanillas para reforzar el suministro

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha finalizado los trabajos de refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en el entorno de la subestación Campanillas, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Un equipo técnico formado por más de 50 profesionales de Endesa y empresas colaboradoras, ha llevado a cabo la actuación que ha requerido de personal especializado, ya que se ha tratado de unos trabajos realizados con la subestación operativa, han señalado desde Endesa en un comunicado.

Estos trabajos, que han supuesto una inversión de 2.150.000 euros, han consistido en la instalación de dos nuevas líneas de alta tensión de 66 kV, una desde la subestación Campanillas hacia la subestación Ramos y la otra hacia la subestación Paredones.

En la subestación Campanillas se han instalado dos nuevas posiciones de 66kV y, tanto la subestación Paredones como la subestación Ramos, se han tenido que adecuar y dotar de la última tecnología para reforzar su operatividad.

Para tender los más de 7.000 metros de nuevo cableado tipo LARL-380, Endesa ha instalado 19 nuevas torres de alta tensión, unas infraestructuras cuya altura puede llegar a los 24 metros y a un peso total de 50 toneladas, por lo que ha sido necesario el uso de grúas especializadas para su colocación. Una vez se han instalado estas torres de alta tensión se ha colocado el conductor mediante poleas y maquinaria específica de tendido y regulado.

Por último, han señalado que esta actuación "viene a robustecer el suministro en Málaga capital, sobre todo en el entorno empresarial del PTA, beneficiando no solo a las empresas y clientes de la zona, sino también a la localidad de Cártama y alrededores".