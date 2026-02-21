Endesa une fuerzas con clientes y empleados en Málaga para restaurar el ecosistema de la desembocadura del Guadalhorce

Endesa, de la mano de su Fundación, une fuerzas con sus clientes y empleados de Málaga para restaurar el ecosistema del Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce - ENDESA

MÁLAGA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su Fundación y en colaboración con la cooperativa medioambiental Ecoherencia, ha llevado a cabo este sábado una jornada de reforestación en el entorno del Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce. Para la actividad, un grupo de 50 voluntarios de Endesa, formado por clientes y empleados de la compañía, se ha reunido con el objetivo de ayudar a mejorar y conservar la biodiversidad en este espacio protegido de la ciudad.

Del total de voluntarios que han participado en la jornada, 40 son clientes y familiares que se sumaron a la actividad tras conocerla en su Punto Endesa de referencia en Málaga. "Con esta acción, la compañía refuerza su cercanía con los clientes, involucrándolos en acciones prácticas y educativas y generando compromiso social con la conservación del entorno", señalan desde Endesa en un comunicado.

Durante la jornada se han llevado a cabo distintas actividades centradas en la restauración del entorno y la sensibilización ambiental. La reforestación ha sido uno de los ejes principales y, entre todos los voluntarios, se han sembrado 200 plantas de especies autóctonas tras recibir una breve formación sobre las técnicas más adecuadas para garantizar el éxito de la plantación. Está previsto que esta actuación se complete con riegos estivales que asegurarán la supervivencia de los nuevos plantones.

Junto a estas labores en el terreno, el programa del día ha incluido dinámicas participativas diseñadas para fomentar la reflexión sobre el cambio climático. A través de juegos y pequeñas actividades, los asistentes han abordado de forma práctica cómo sus hábitos cotidianos influyen en el estado del planeta y qué medidas pueden adoptar para reducir su impacto ambiental.

La iniciativa persigue un doble objetivo: por un lado, avanzar en la recuperación de espacios naturales mediante la introducción de vegetación autóctona que mejore la biodiversidad y refuerce la resiliencia del entorno frente al cambio climático; por otro, promover la sensibilización ciudadana y fomentar comportamientos más sostenibles entre los clientes de Endesa, con los que la compañía mantiene cercanía en los 21 puntos de atención comercial de la provincia.

Fundación Endesa gestiona el voluntariado corporativo para movilizar a los empleados de Endesa en la apuesta social y medioambiental de la compañía. Lo hace canalizando su energía y talento hacia iniciativas que mejoran la vida de las personas y el entorno en las comunidades donde operamos.

Andalucía es un territorio clave para el voluntariado de Endesa. Solo en 2025 se realizaron más de 20 actividades de la mano de 200 voluntarios (48 de ellos de Málaga), sumando más de 800 horas invertidas en ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y conservar espacios naturales como Doñana, el parque de Aroche o el parque de Dunas de Matalascañas.