Entra en funcionamiento desde este jueves el nuevo paso de peatones semaforizado de la avenida de Barcelona en Málaga

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha puesto en funcionamiento un nuevo semáforo en el paso de peatones de la avenida de Barcelona (en el distrito Centro).

Esta medida, responde a una petición vecinal y de la comunidad escolar para mejorar la seguridad vial en los itinerarios peatonales de la barriada y del colegio Bergamín, que se ubica junto al paso de peatones.

El Ayuntamiento detalla que el semáforo está conectado a la red de semaforización de la ciudad que se controla a través del Centro de Control de Tráfico municipal. La inversión para su instalación ha ascendido a 8.300 euros.