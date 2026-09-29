Entra en vigor este jueves la nueva ordenanza de patinetes eléctricos de Mijas (Málaga) con nuevas normas estatales

Imagen del concejal de Policía Local y primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cuevas, junto a la Policía Local con un patinete eléctrico en Mijas (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La regulación de los patinetes eléctricos en Mijas (Málaga) se complementará a partir del próximo 1 de octubre con la entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación, que establece nuevas normas de ámbito estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP). Estas disposiciones se suman a las recogidas en la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Mijas, que ya regula específicamente su utilización en el municipio.

Por su parte, el concejal de Policía Local y primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que el objetivo es que "los usuarios conozcan con claridad qué normas deben cumplir a partir del 1 de octubre". "Mijas ya cuenta con una regulación específica para los patinetes y ahora se incorporan las nuevas obligaciones establecidas para toda España", ha explicado, según ha concretado el Consistorio en una nota.

Entre las principales novedades de la regulación estatal figura el uso obligatorio del casco para los conductores de VMP. También se establece una edad mínima de quince años, coincidente con la que ya contemplaba la ordenanza de Mijas, y la obligación de advertir con el brazo las maniobras que se vayan a realizar. Durante la noche o en situaciones de escasa visibilidad, los usuarios deberán llevar elementos luminosos o reflectantes, como el chaleco reflectante, que permitan que sean vistos a una distancia mínima de 150 metros. La obligación relativa al alumbrado de los VMP entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.

Estas medidas se suman a las normas que ya rigen en Mijas, donde los VMP son de uso individual, no pueden circular por aceras, paseos y otras zonas destinadas al uso peatonal y sus conductores tienen prohibido utilizar teléfonos móviles, cascos o auriculares durante la circulación. Asimismo, están sujetos a las mismas restricciones que el resto de conductores en materia de alcohol y drogas.

La regulación municipal establece también condiciones específicas para proteger al peatón. En aquellas zonas en las que los VMP compartan espacio con ellos, el usuario deberá bajarse del vehículo cuando no sea posible mantener al menos un metro de distancia o avanzar cinco metros en línea recta de manera continuada. Los peatones tienen en todo caso prioridad.

A este marco se añaden las obligaciones estatales relativas a la inscripción de los VMP en el registro correspondiente y la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil, de acuerdo con los requisitos y periodos transitorios establecidos para estos vehículos.

Al hilo, Cuevas ha insistido en que Policía Local continuará realizando una labor informativa para facilitar la adaptación de los usuarios. "El patinete es un vehículo y utilizarlo implica unas obligaciones. Conocer las normas y respetarlas es fundamental para circular con seguridad y garantizar la convivencia con peatones y con el resto de usuarios de la vía", ha concluido.