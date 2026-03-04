Entran en servicio en Casares y Benaoján las oficinas de atención para tramitar ayudas del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una reunión en Casares para informar de las medidas del Gobierno debido al tren de borrascas en el último mes. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

CASARES (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que este miércoles entran en servicio las oficinas de atención para tramitar las ayudas del Gobierno en las localidades malagueñas de Casares, que estará ubicada en la tenencia de Alcaldía de Secadero, y de Benaoján, situada en el propio Ayuntamiento. A estas se une la oficina ubicada en la Subdelegación, que funciona desde el lunes.

"Estas oficinas contarán con personal de la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)", ha subrayado Salas, quien ha agradecido las facilidades y la colaboración del Ayuntamiento de Casares y de su alcalde, Juan Luis Villalón, para la puesta en marcha.

Salas, acompañado por la jefa de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, Nekane Barbero, y por Fernando Rodríguez, jefe de la Dependencia de Agricultura, se ha reunido con el regidor y los ediles de la corporación municipal Noelia Rodríguez y José Cervera, con vecinos, empresarios y agricultores del municipio para informarles sobre las medidas que está tomando el Gobierno debido al tren de borrascas sufrido por la localidad el último mes.

El subdelegado del Gobierno ha recordado la "rápida respuesta del Gobierno de España con un plan dotado con 7.000 millones de euros de los que buena parte vendrán a Málaga y que atenderá a las personas, las infraestructuras y los sectores productivos de la provincia".

Salas ha explicado que "este plan de acción aglutina a nueve ministerios del Gobierno de España y está encabezado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está volcada con medidas para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad". "Lo vamos a hacer con la mayor celeridad para que las ayudas lleguen lo antes posible a los afectados", ha destacado.

En materia agrícola, ha indicado que "desde finales de febrero está en vigor la orden ministerial publicada por el Ministerio de Agricultura la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". "Una orden --ha dicho-- que establece el procedimiento y condiciones para notificar los daños en caminos agrarios de uso público y en las comunidades de regantes para que puedan ser reparadas con urgencia con cargo a las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno".

El plazo para la comunicación de los daños concluirá el 15 de abril y para abordar los trabajos la Subdelegación del Gobierno acogerá este jueves la primera reunión técnica conjunta entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga.

En el paquete de medidas de apoyo para el sector agrario afectado por los temporales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, se incluye una partida específica de 600 millones de euros para la reparación urgente de infraestructuras como caminos agrarios de uso público y regadíos.

Para asegurar la eficiencia del procedimiento de notificación de los daños producidos, la orden ministerial establece una estrecha coordinación con las administraciones locales, provinciales y autonómicas, para las afecciones a caminos agrarios de uso público, ha recordado.

Así, las propuestas de actuación en caminos agrarios de uso público serán elaboradas y remitidas al MAPA por la Subdelegación del Gobierno, asistida por comités técnicos en los que participarán la Diputación provincial, la Junta de Andalucía y técnicos de las empresas públicas Tragsa y Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias).

En el caso de daños causados en infraestructuras de riego, la comunicación al MAPA se realizará a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la Comunidad de Regantes.

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la Administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras.