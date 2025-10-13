La Escuela de Escritores estrena su curso de narrativa en La Térmica de Diputación de Málaga con destacados ponentes

Juan Francisco Ferrer es uno de los docentes de la Escuela de Escritores de La Térmica. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Escritores como Antonio Fontana, Marina Perezagua, Javier Puche y Juan Francisco Ferré serán los docentes de esta formación

MÁLAGA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, amplía su programa formativo con la llegada de 'Leer, Escribir, Crear', el Curso Completo de Narrativa diseñado por la Escuela de Escritores, institución referente en la enseñanza literaria en España.

Se trata de la primera edición presencial que se celebra en Málaga y está pensado para quienes se toman en serio su deseo de escribir y están dispuestos a hacer de la escritura algo más que un mero entretenimiento. Escritores como Antonio Fontana, Marina Perezagua, Javier Puche y Juan Francisco Ferré serán los docentes de esta formación, que cuenta con más de 100 horas lectivas y nueve clases magistrales con autores invitados.

A lo largo de 30 sesiones presenciales, el curso combina la enseñanza de las técnicas narrativas de una manera práctica con el análisis textual para crear un entorno fértil para la creación literaria. El objetivo es que, al terminar el curso, el alumnado esté en condiciones de abordar la escritura de un libro de relatos o una novela.

El curso contará con un equipo docente formado por cuatro reconocidos autores y profesores que representan distintas generaciones y miradas de la narrativa española contemporánea y el mercado editorial. Antonio Fontana, periodista y novelista, ha sido durante tres décadas una de las voces más sólidas del periodismo cultural español y autor de títulos galardonados como 'Hasta aquí hemos llegado' (Premio Café Gijón 2020) o 'Sol poniente' (Premio Málaga de Novela 2017).

Javier Puche, escritor y músico, combina su labor docente con la creación literaria, con obras como 'Seísmos', 'Fuerza menor' o 'Línea de fuego', y una sólida trayectoria en la enseñanza de técnicas narrativas.

Marina Perezagua, doctora por la State University of New York, es una de las narradoras más singulares de su generación. Autora de los relatos 'Criaturas Abisales', 'Leche' y 'Luna Park' y de las novelas 'Yoro' -Premio Sor Juana Inés de la Cruz-, 'Don Quijote de Manhattan' y 'Seis formas de morir en Texas', su escritura transita entre la memoria, el cuerpo y la identidad.

Completa el equipo Juan Francisco Ferré, profesor titular de la Universidad de Málaga y autor de varias novelas publicadas por Anagrama, entre ellas 'Karnaval' (Premio Herralde 2012), 'El Rey del Juego' y 'Revolución' (Premio Andalucía de la Crítica 2020). Su próxima novela, 'Todas las hijas de la casa de mi padre', verá la luz este otoño.

Además, un sábado al mes se celebrarán clases magistrales con escritores invitados de primer nivel, entre ellos Marta Sanz, Vicente Luis Mora, Javier Sagarna, Natalia García Freire y Ángel Zapata, quienes compartirán su experiencia y su visión del arte narrativo. Estos encuentros se inauguran el próximo 18 de octubre con la visita de Vicente Luis Mora.

DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE NARRATIVA A LA NOVELA

El curso se estructura en sesiones semanales, divididas en dos clases continuas de 90 minutos cada una, que combinan la práctica de las técnicas narrativas y el análisis textual. Las clases se impartirán los jueves de 18.00 a 21.00 horas en las aulas de La Térmica.

En el primer trimestre estarán centradas en las técnicas básicas de narrativa, mientras que el segundo se especializará en el relato breve y el tercero, en la novela.

Javier Puche y Marina Perezagua trabajarán la teoría y el análisis textual. La lectura y el análisis en profundidad permitirá ver en acción las principales técnicas y estrategias literarias, comprender sus funciones y sus limitaciones a la hora de escribir un texto narrativo.

Por su parte, con Antonio Fontana y Juan Francisco Ferré el alumnado podrá compartir y trabajar sus propios textos y contar con la guía experta de los autores, que aportarán las claves para identificar las virtudes y defectos de la obra y las claves de la corrección para seguir creciendo en la escritura.