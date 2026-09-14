La Escuela de Impacto Social de La Noria de Málaga ofrece 13 nuevas formaciones sobre IA y transformación digital

Lección sobre uso de Inteligencia Artificial en la Escuela de Impacto Social de La Noria - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria, dependiente de la Diputación de Málaga, pondrá en marcha el próximo viernes una nueva temporada de la Escuela de Impacto Social, que ofrecerá entre septiembre y noviembre un total de 13 formaciones presenciales y gratuitas dirigidas a entidades sociales, personas emprendedoras y profesionales.

La Diputación de Málaga ofrecerá una programación que abordará cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la automatización de procesos, la medición del impacto, el liderazgo y la relación con la Administración Pública, con un enfoque práctico orientado a facilitar herramientas aplicables al trabajo diario de las organizaciones.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha destacado que la formación es "una herramienta fundamental" para que las entidades sociales puedan afrontar los cambios que "están transformando su forma de trabajar y seguir desarrollando proyectos con capacidad de generar impacto".

En este sentido, ha señalado que desde La Noria se pretende ofrecer conocimientos prácticos que puedan trasladarse directamente a la gestión de las organizaciones, ayudándolas a fortalecer sus equipos, aprovechar las nuevas tecnologías y mejorar sus procesos.

Las formaciones se desarrollarán en el Centro de Innovación Social La Noria. Las inscripciones ya están abiertas para las dos primeras sesiones, que tendrán lugar los viernes 18 y 25 de septiembre, de 10,00 a 13,00 horas, y estarán dedicadas a las habilidades sociales y directivas.

La primera sesión, 'Habilidades Sociales y Directivas I', abordará la comunicación interpersonal, el autoconocimiento y las relaciones profesionales, mientras que la segunda, 'Habilidades Sociales y Directivas II', se centrará en liderazgo, coordinación de equipos, comunicación asertiva, gestión de conflictos, motivación y toma de decisiones.

La programación continuará en octubre con siete sesiones sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización y medición del impacto. Entre ellas figuran formaciones sobre la introducción a la inteligencia artificial para el trabajo diario, flujos de trabajo y diseño de procesos con IA, GPT, prompts y asistente personal, y el uso de IA para clientes, correos electrónicos y documentos.

También se impartirán dos sesiones sobre ciberseguridad para entidades sociales y otra sobre medición y evaluación de impacto, prevista para el 27 de octubre.

En noviembre se celebrarán las cuatro últimas sesiones, dedicadas a la medición y evaluación de impacto, la elaboración de proyectos, memorias y subvenciones con IA, los procesos y automatizaciones de trabajo con IA y la relación de las entidades sociales con la Administración Pública.

La Escuela de Impacto Social de La Noria se puso en marcha en 2017 como un espacio de capacitación y profesionalización dirigido al ecosistema de innovación social de la provincia de Málaga. Desde entonces, facilita a entidades, profesionales y personas emprendedoras conocimientos y herramientas para fortalecer sus proyectos y avanzar en su capacidad para generar impacto social y medioambiental.

Las personas interesadas pueden consultar la programación e inscribirse a través de lanoriamalaga.es, han precisado a través de la institución provincial.