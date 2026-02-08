Espacios museísticos y culturales de Málaga programan talleres y actividades para el público infantil en Semana Blanca

Archivo - Talleres en los museos de Málaga - MUSEOS DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los espacios museísticos y culturales de Málaga programan diversos talleres y actividades destinadas al público infantil durante la Semana Blanca.

Los espacios museísticos, el Archivo Provincial, las bibliotecas municipales y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción han diseñado un programa especial destinado a promover el arte y la cultura entre los más pequeños.

En concreto, en Mucac La Coracha, durante la Semana Blanca este espacio municipal ha diseñado un fanzine. Los participantes recorrerán las exposiciones y observarán las imágenes, objetos y formas de contar historias.

Esta experiencia las transforarán en páginas propias y de diversas formas. Como si se tratara de un fanzine, deberán mirar, recortar, dibujar, escribir, ordenar las piezas artísticas. Así, tendrán la oportunidad de aprender que el museo es un espacio en el que se puede explorar, reinterpretar y construir en equipo.

Por otro lado, como cada año, el Museo Casa Natal de Picasso pone a disposición de las familias sus talleres infantiles de Semana Blanca. Durante las dos jornadas de duración del taller los participantes trabajarán el concepto de dualidad y contraste entre opuestos, para lo cual se inspirarán en los icónicos Arlequín y Pierrot de la Comedia del Arte y en la propia obra del artista malagueño.

De esta manera, disfrutarán de dinámicas lúdicas y participativas, sino que también, como si se tratara de una obra teatral, aprenderán a cambiar sus propios roles y facetas de la personalidad.

En esta edición, el aula didáctica será el epicentro de la actividad, y los espacios de referencia y visita serán el propio Museo Casa Natal Picasso y la exposición temporal Vida con Françoise.

Asimismo, en el Centre Pompidou Málaga, los más pequeños podrán disfrutar de la nueva propuesta del Espacio Joven, que se inaugurará el 20 de febrero. Dos intervenciones en las que, a través de gestos sencillos y técnicas de construcción accesibles, los participantes descubrirán el lenguaje de la arquitectura y se iniciarán en sus fundamentos.

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO Y MEET

Por otra parte, como cada año, el equipo de Mediación de la Colección del Museo Ruso/MEET pone a disposición de las familias los talleres infantiles durante las vacaciones de Semana Blanca. El campamento está dividido en dos turnos de dos días cada uno, y se suman las nuevas exposiciones con la inclusión de Málaga Espacio Expositivo Tabacalera.

Durante estos días, el taller del espacio se va a convertir en un lugar de aprendizaje académico, en el que los asistentes experimentarán cómo representar la realidad a la manera clásica para, continuamente, trabajar a través de diferentes dinámicas y técnicas la imagen contemporánea.

Asimismo, el Archivo Municipal ha programado una visita guiada interactiva dirigida tanto a los más jóvenes de la familia como a los adultos.

En esta actividad podrán descubrir, de una forma sencilla y divertida, capítulos interesantes de la historia de Málaga de los últimos cinco siglos. Conocerán también qué es el Archivo Municipal y tendrán una primera aproximación a los documentos que custodia.

También el Museo Carmen Thyssen Málaga dedica la actividad de Semana Blanca a que los participantes tengan la experiencia de cultivar un jardín especial en el que hacer crecer la creatividad artística en contacto con la materia.

Por otro lado, el Museo Revello de Toro, como cada año, propone una escuela de arte donde se promueve la expresión y el aprendizaje de las artes plásticas.

La escuela de arte en esta ocasión, girará en torno a las obras expuestas en la sala de exposición temporal, bajo el título Revello de Toro y su familia donde se expondrá la colección privada de la familia.

Cada participante contará con un cuaderno explorador para donde anotarán preguntas o curiosidades que descubran de las obras expuestas. Las sesiones tendrán un carácter marcadamente práctico, con dinámicas y juegos temáticos sobre el museo.

JARDÍN BOTÁNICO

Asimismo, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción vuelve a organizar el campamento para las vacaciones de la Semana Blanca 2026 del 23 al 27 de febrero.

El campamento se desarrolla al aire libre, en contacto directo con la naturaleza. Desde una mirada ambiental, combina la exploración en la naturaleza, el arte, el juego y el huerto. Recomendado para edades entre 4 y 12 años.

De igual modo, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales ha diseñado un programa de actividades gratuitas para esta semana dirigida a todos los públicos.

Así, estos espacios acogerán los talleres en familia de manualidades creativas relacionadas con los libros y la lectura en la biblioteca Manuel Altolaguirre (Cruz del Humilladero), y el taller de ajedrez infantil en la biblioteca Cristóbal Cuevas (Bailén- Miraflores).