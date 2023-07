Espadas: "Si queremos una apuesta por la sanidad pública para España como la de Moreno, nos va a ir muy mal"

El líder socialista pide a los andaluces que "voten al gobierno de nuestro país mirando el ejemplo de su comunidad"



MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apelado a que los andaluces "voten al gobierno de nuestro país pensando también en algunos de los ejemplos del Gobierno de su comunidad", y se ha referido a que "si queremos una apuesta --para España-- por la sanidad pública como la de Moreno Bonilla, sin duda nos va a ir muy mal" y se ha referido concretamente a las quejas que han protagonizado los profesionales sanitarios de Málaga por el deterioro de los servicios que se ofrecen durante el verano.

Así se ha pronunciado Espadas este lunes cuando periodistas le han preguntado por el barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, durante la presentación de las listas del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia de Málaga.

"La verdad que no he visto esos datos pero me imagino que hacer ahora encuestas autonómicas cuando estamos hablando del ámbito de unas elecciones generales forma parte de la factoría Bendodo una vez más. Yo creo que ahora estamos pendientes justamente de qué van a votar los españoles, los andaluces, las andaluzas ante un escenario de elecciones generales en las que lo que se decide es el Gobierno de España", ha dicho Espadas.

A modo de ejemplo, ha agregado que "si queremos una apuesta por la sanidad pública como la que el gobierno de Moreno Bonilla y la derecha está haciendo en Andalucía para España, sin duda nos va a ir muy mal", ha criticado Espadas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el plan de verano del SAS para la provincia de Málaga como zona de costa "que claramente duplica su población, la incrementa notablemente, pues resulta que tiene infinitamente menos servicios cada vez y cada año por decisión política del señor Moreno Bonilla. ¿Esa es la sanidad pública que queremos votar para los próximos cuatro años en el conjunto del país?".

Ha contrapuesto esta afirmación al hecho de que "sanidad pública para un gobierno socialista en España ha significado el mayor volumen de inversiones y transferencias de los presupuestos del Estado para renovar infraestructuras hospitalarias en toda Andalucía, de las que el señor Moreno Bonilla presume sin haber puesto un duro".

Espadas ha defendido la decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia del Covid apostando por las infraestructuras sanitarias. "Ahí se ve la clara diferencia entre quien se cree el modelo de sanidad pública e invierte y quien recorta permanentemente pero lo hace por la puerta de atrás de forma opaca o con, como mínimo, negociaciones oscuras como las que está llevando a cabo la Junta con Pascual en relación con el hospital de Málaga", ha afirmado.

"LOS PEORES INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES"

"El señor Moreno Bonilla en estos cinco años en Andalucía ha conseguido que todos y cada uno de los indicadores económicos y sociales en esta tierra vayan peor que cuando él no era presidente de la Junta" ha dicho, a la vez que se ha referido concretamente al gasto sanitario por habitante, el PIB, la renta per cápita o la brecha de desigualdad.

"Él --Juanma Moreno-- venía a cambiar el rumbo de esta tierra y lo que ha hecho, en muchos casos ha sido empeorar la situación o avanzar de forma mucho más lenta, por tanto divergiendo, respecto al desarrollo económico de otras tierras que sí han crecido", ha criticado Espadas.

Por último, el secretario general de los socialistas andaluces ha incidido en que "nuestro crecimiento se ha beneficiado del crecimiento del país en términos globales en estos cuatro años, pero hemos crecido menos proporcionalmente a lo que han crecido otros y lo hemos hecho además de manera más desigual, como desgraciadamente suele ocurrir cuando gobierna la derecha frente a una opción socialdemócrata como la nuestra".