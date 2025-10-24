España destaca que los presupuestos de 2026 contemplan un volumen "histórico" de inversiones de 6.413 millones

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, ha valorado este viernes que los presupuestos del año 2026 para toda Andalucía contemplan un volumen "histórico" de inversiones con 6.413 millones de euros, "el 12,4% del total presupuesto y un crecimiento importante, del 10% con respecto al año anterior".

Es más, ha dicho que es "un 73% más que el último presupuesto del anterior Gobierno socialista de 2018". "3.700 millones de euros de inversiones en el año 2018 frente a casi 6.500 de cara al 2026", ha destacado.

Así lo ha señalado España que ha intervenido en el encuentro-coloquio organizado por el Diario SUR en Málaga, al tiempo que ha recordado que la próxima semana se van a presentar las cuentas andaluzas "en tiempo y forma" a diferencia del Gobierno central, que "llevamos dos años para tres sin Presupuestos Generales del Estado, que es una obligación constitucional presentarlos" en el Congreso.

Entre otros datos, ha señalado que los presupuestos de la Junta para 2026 van a superar los 50.000 millones, "una cifra histórica". "De ahí, de ese presupuesto, prácticamente un tercio nos vamos a gastar en sanidad 16.265 millones", ha dicho, asegurando que "el presupuesto que Andalucía se gasta en sanidad, en el SAS, es mayor que el presupuesto que tiene toda Galicia o que el presupuesto que tiene toda Castilla y León", ha puesto como ejemplo, aludiendo "al volumen de presupuesto y de la importancia que le damos nosotros a la sanidad".

SANIDAD

Precisamente, España ha dejado claro que "tenemos cuidar la sanidad", es "un tesoro". "Queremos una sanidad pública, universal, gratuita por eso hasta ahora mismo hemos multiplicado por cuatro las partidas destinadas a infraestructuras sanitarias", ha dicho.

Asimismo, ha aludido a que "para los presupuestos de 2026 se van a incorporar 4.371 nuevos profesionales sanitarios" y "unos 1.500 van a ir para las nuevas infraestructuras". "Esto son realidades, esto no son promesas; sabemos que hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, pero veníamos de una sequía inversora total", ha apostillado.

De igual modo, ha asegurado que "ante los problemas que puedan ocurrir y los problemas que están ocurriendo, la Junta de Andalucía no se esconde, da la cara, asumimos los errores que hayan podido producirse, asumimos responsabilidades políticas con dimisiones, pedimos disculpas y ponemos soluciones encima de la mesa". "Esa es la realidad y esa es hacer política con mayúsculas", ha apostilado.

"INFRAFINANCIACIÓN"

Por otro lado, la consejera Carolina España ha incidido en que tenemos un "sistema de financiación autonómica por el que Andalucía está infrafinanciada", por lo que ha reiterado que lo que se hace "lo estamos haciendo a pulmón".

"Andalucía pierde cada año 1.528 millones de euros", ha recordado, al tiempo que ha dicho que "es una injusticia; estamos trabajando con una mano atada a la espalda". "No puede ser que lleve la señora Montero siete años de ministra en el Gobierno de España y no haya creado un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación", ha criticado.

"Necesitamos que se haga justicia. Pedimos igualdad, igualdad como está recogido en la Constitución. No queremos solidaridad, queremos igualdad", ha reiterado.

Cuestionada por cómo con esta infrafinanciación Andalucía puede aumentar el nivel de inversión, España ha dicho que se consigue "haciendo una gestión eficaz, no despilfarrando".

De igual modo, también preguntada por la financiación extra con motivo de la crisis del cribado del cáncer de mama, ha explicado que "haremos las modificaciones presupuestarias que correspondan para financiar ese paquete en la medida, o sea, en la parte correspondiente al año 2025", pero "no habrá recortes en ninguna otra consejería".

También ha dicho que "hay que hacer esa reordenación del SAS" y ha "levantado una bandera en defensa del sistema público que tenemos". "Tenemos un buen sistema público sanitario, un sistema público universal y gratuito, no hay un sistema público así en el resto de países, por lo tanto, tenemos que cuidarlo, tendremos que adaptarlo y modificarlo, lógicamente".

"Quiero defender no solo al sistema público, a los profesionales sanitarios, nuestros profesionales sanitarios que cada día se dejan la piel para que funcione", ha dicho, asegurando que "hay cosas que mejorar, por supuesto, y lo hemos reconocido y estamos en ello".

"TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA"

Durante su intervención, la consejera ha valorado que "la transformación económica de Andalucía es una realidad". "El sur está recuperando el lugar que le corresponde", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que "hoy ya Andalucía empieza a liderar, aspira a liderar, y dentro de Andalucía lo que está claro es que Málaga es el motor económico de Andalucía".

España ha destacado que Andalucía "se ha convertido en una tierra atractiva para la inversión, para crear empleo, para generar confianza, para generar, en definitiva, oportunidades", como "lo confirman los datos".

Asimismo, ha subrayado que "Andalucía es atractiva, las empresas quieren venir" y ha incidido en la "revolución fiscal" que se ha llevado a cabo en la región: "Hemos pasado de un infierno fiscal a ser la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan tan solo por detrás de Madrid".

En este punto, también ha recordado que para el año 2026 se va a poner en marcha "un paquete muy potente de deducciones financieras". "Son deducciones para ayudar a las rentas medias y bajas, a las clases medias y trabajadoras", ha dicho.

"Desde que llegamos al Gobierno hemos reducido todos los impuestos que son competencia de la Junta de Andalucía", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que, además, "recaudamos más porque nos hacemos más competitivos, más atractivos, vienen empresas, hay más empleo... bajando impuestos se recauda más porque somos más", ha sostenido.

"ESTABILIDAD"

Por otro lado, ha valorado la "estabilidad" institucional, política y presupuestaria en Andalucía, además de la seguridad jurídica y la confianza, lo que ha dicho son "los pilares del Gobierno de Juanma Moreno". De igual modo, también ha destacado la "deuda muy controlada" que hay: "Estar en solvencia financiera al mismo del Reino de España era para Andalucía era algo impensable".

España ha contrapuesto a esta "revolución fiscal" en Andalucía que el contexto nacional "no acompaña": "Esa incertidumbre, esa inestabilidad hace que la realidad que están viviendo las familias y las empresas sea bastante distinta porque en estos últimos siete años cada ciudadano español ha perdido poder adquisitivo", ha advertido.

"Mientras nosotros desde el Gobierno andaluz nos dedicamos a bajar los impuestos y a aliviar la carga financiera, la carga fiscal de los ciudadanos y de las empresas, nos encontramos con un gobierno que ha subido hasta 97 veces los impuestos y, al final, lo que era el infierno fiscal que había en Andalucía se lo han llevado a toda España", lamentando la "voracidad recaudatoria".

España ha insistido en que, frente a ello, aquí se va a seguir con "la vía andaluza" y ha vuelto a reiterar, por otro lado, que "las empresas son clave porque son las que crean empleo".

Por último, también se ha referido a la vivienda y entre otros ha hablado de la vivienda de alquiler: "Se culpa a la vivienda turística de que haya poca oferta de viviendas de alquiler" y "aquí el problema está en la ley" del Gobierno que "protege más a los okupas que a los propietarios".

Ha abogado por modificar esa ley de vivienda lo que "empezará también a incentivar que los propietarios de segundas viviendas pongan sus casas en alquiler". Además, ha defendido que desde el Gobierno andaluz "nos tomamos muy en serio este tema de la vivienda" y ha destacado la gestión y las medidas.