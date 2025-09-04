Especialista de Quirónsalud Marbella incide en una buena alimentación y deporte para un adecuado rendimiento escolar

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora especialista del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), Aurora Mesas Aróstegui, ha asegurado que "una alimentación equilibrada es fundamental para un buen funcionamiento cerebral y, por tanto, para un adecuado rendimiento escolar".

Desde dicho centro hospitalario han señalado que uno de los errores más frecuentes al inicio de curso "es saltar el desayuno o sustituirlo por opciones poco saludables". "El desayuno es una de las comidas más importantes del día: debería incluir cereales integrales, fruta, lácteos y un aporte de proteínas, como jamón, jamón cocido o pavo (con un 100% de carne), huevo, o alguna conserva de pescado de calidad", ha asegurado.

En cambio, ha instado a "evitar bollería, zumos envasados, batidos o embutidos" y también ha hecho hincapié en la importancia de la media mañana y la cena, ya que la primera "ayuda a evitar cansancio, dolor abdominal o irritabilidad en clase" y la segunda, "asegura un aporte de proteínas de calidad --carne, pescado, huevo-- que estimula la hormona del crecimiento, clave en esta etapa de desarrollo".

Además, la especialista ha subrayado la importancia de asegurar "un adecuado aporte de aceite de oliva, fuente de grasas saludables, fundamental en la dieta de los niños para un correcto desarrollo y funcionamiento del organismo".

Respecto a los snacks del recreo, la doctora recomienda alternativas como fruta de temporada, yogur natural, bocadillos con pan integral, frutos secos o verduras cortadas. "Los ultraprocesados, la bollería o los refrescos no deberían formar parte del día a día de un niño en edad escolar", ha alertado.

La doctora Mesas ha aclarado que consideran ultraprocesado "cualquier alimento que contenga más de cinco ingredientes", punto en el que ha animado a "leer la etiqueta del primer producto cogido al azar de la nevera", apuntando que "posiblemente lo difícil va a ser encontrar algo que no sea ultraprocesado".

La especialista insiste en que el colegio y la familia "deben remar en la misma dirección, promoviendo juntos hábitos saludables y fomentando la hidratación adecuada", ya que, ha señalado, "la mayoría de los niños no alcanzan ni la mitad de la cantidad de agua diaria que necesitan".

Como consejos clave para el inicio de curso, en primer lugar, la doctora recomienda desayunar bien. "Un desayuno adecuado y equilibrado, puede suponer la diferencia en cómo tu hijo/a afrontar los retos diarios a los que se enfrenta en el colegio", ha dicho.

Otro consejo clave es planificar las comidas en familia, ya que, ha explicado, "si invertimos en una alimentación sana, planificando las comidas, evitando la improvisación, haciendo una compra semanal responsable, sin comprar lo que sabemos que no debemos tomar (lo que no puedes comer, no lo compres), invertimos realmente en la salud de los nuestros".

Por último, y en su opinión "no menos importante", está fomentar el deporte, ya que "el ejercicio físico es salud y ayuda a los niños a alcanzar su mejor versión". La doctora añade que el ejercicio físico "no solo favorece un crecimiento saludable, sino que también repercute en el bienestar emocional de los menores".

En este sentido, ha considerado que "el deporte no solo estimula la hormona del crecimiento, también mejora la autoestima, ayuda a manejar la ansiedad y favorece la integración social". "Somos lo que comemos", ha recordado la endocrina, quien ha apuntado que "la vuelta al cole es una oportunidad para que padres y colegios refuercen juntos unos hábitos que acompañarán a los niños el resto de su vida".

Además, ha subrayado la importancia de empezar desde los primeros años. "En los 1.000 primeros días de vida, desde la concepción hasta los dos años, se produce una ventana de oportunidad única para sentar las bases de la salud futura del niño. Por eso es fundamental que las familias sean conscientes del valor que tiene la alimentación desde el principio", ha concluido.

