Estabilizado el incendio de Benahavís (Málaga) y los vecinos pueden volver a sus casas al bajar a fase de preemergencia

Vecinos de la urbanización Montemayor Alto de Benahavís Volviendo a sus casas tras el incendio. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este lunes de que se da por estabilizado el incendio declarado este pasado domingo en Benahavís (Málaga) y de que se baja a fase de preemergencia, por lo que pueden volver a sus casas los 50 vecinos que se encontraban en situación de alejamiento preventivo.

En declaraciones a los periodistas en Benahavís, Sanz ha indicado que al darse por estabilizado "se supera una fase muy importante del incendio", como es la de emergencia, en situación operativa 1, y a propuesta del subdirector de Emergencia "desescalamos" y se pasa "a situación operativa 0, fase de preemergencia".

Esto, ha explicado, tiene consecuencias "importantes", como es la vuelta de los vecinos a sus casas, además de la desactivación del Puesto de Mando Avanzado y de todo el operativo. El consejero ha recordado que ya en la noche de este pasado domingo pudieron volver los vecinos, salvo de dos urbanizaciones, Montemayor y Benahavís Hills, que ahora lo pueden hacer.

Así, ha destacado que en estos momentos "se recupera la absoluta normalidad" y ha querido reconocer el trabajo de todo el operativo y, especialmente, del Plan Infoca, que ahora sigue las tareas para el control y posterior extinción del incendio. También ha subrayado la labor de protección en las zonas urbanas que han hecho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga (CPB) y la dirección y responsables de coordinación.

El consejero ha indicado que este lunes comenzó con seis medios aéreos activados, "pero finalmente hemos llegado a contar con 16", ya que, ha incidido "había que darlo todo para lograr avanzar en esta fase y hemos vuelto a tener 200 efectivos del conjunto del operativo".

Según Sanz, era un fuego "muy peligroso, con mucha afectación a zona interfaz, que evidentemente tiene un extraordinario peligro por la cantidad de urbanizaciones, de casas que están en la zona"; y ha vuelto a destacar el trabajo realizado durante la noche para frenar la cabeza del incendio y "evitar una expansión potente que podía haber tenido; hablo de miles de hectáreas" al llevar "unas velocidades extraordinarias".

Al respecto, como dato provisional y estimación, Sanz ha señalado que "hablamos de 378 hectáreas recorridas", pero ha subrayado que no ha habido afectación a casas. También ha señalado el trabajo y "la rápida reacción" para la localización y rescate de personas, así como para la defensa de las viviendas.

Ha incidido en que en "un poco más de un día" se haya logrado estabilizar el incendio y ha dicho que hay que "sentirse orgullosos en Andalucía de contar con este dispositivo, y no solo eso, sino la colaboración de todas las administraciones, siempre a disposición, primero de la seguridad de las personas y, segundo, lógicamente, de la protección de nuestro medio natural".

También ha dado las gracias al alcalde, José Antonio Mena, "que ha estado aquí presente desde el minuto cero, que no se ha ido nunca y que sobre todo toma decisiones".