Estabilizado el incendio en la zona de Carretera del Sol, en Benalmádena (Málaga)

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio que desde la madrugada de este jueves afecta a la zona de la Carretera del Sol, en el municipio malagueño de Benalmádena, y que ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas, ya se encuentra estabilizado.

En este sentido ha informado el jefe de bomberos de la localidad, David Bañasco, a través de una nota de audio difundida por el Ayuntamiento, en la que ha detallado que ya se está valorando la reanudación del servicio del tren de Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola, que permanecía interrumpida por el suceso.

Bañasco ha detallado que el incendio se ha producido en torno a las 2.30 horas de este jueves en una zona de interfaz urbano-forestal y su expansión se ha visto favorecida por el viento de poniente (terral) que se daba en la zona, lo que ha hecho que las llamas hayan evolucionado desde la Carretera del Sol en el núcleo del Pueblo hacia la zona de Torremuelle en la Costa.

A consecuencia del incendio se realizó la evacuación de varias viviendas de las urbanizaciones Finca Casablanca y Torrremuelle, y las personas fueron trasladadas al hotel Benalma, y se habilitó el pabellón deportivo de Benalmádena Pueblo para albergar a desalojados. El alcalde del municipio, Juan Antonio Lara, decretó el plan de emergencia en torno a las tres de la madrugada.

El jefe de bomberos de Benalmádena ha detallado que en las tareas de extinción trabajan "recursos suficientes y dimensionados" en un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, con cinco cuadrillas terrestres; Bomberos de Benalmádena; del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación (CPB) con base en Torremolinos; y bomberos de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital.

La Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil de Benalmádena también trabajan en el dispositivo de emergencias. El 061 ha instalado un puesto médico avanzado y ha trasladado una UVI móvil a la zona, y los Servicios Operativos Municipales han dispuesto cinco cisternas.

David Bañasco ha precisado que en este incendio en Benalmádena no se han registrado daños personales salvo un accidente laboral de carácter leve. El puesto de mando para atender la emergencia se mantiene activo en la zona.