Estepona elabora la ordenanza fiscal para 2027 con la bajada del 50% en el IBI y varias exenciones en la basura

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Estepona, Málaga - ELOY MUNOZ/ AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona ha elaborado las ordenanzas fiscales para 2027, que se someterán a la aprobación del pleno municipal de este jueves. El documento recoge la aplicación de la reducción del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la exención de la tasa de basura.

En concreto, el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, aprobado por el Ayuntamiento, contempla una partida de más de siete millones de euros para bonificar a los empadronados el IBI y eximir del pago de la tasa de basura a los colectivos más vulnerables, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

Asimismo, el Ayuntamiento informa a los ciudadanos de que, en virtud de la ordenanza fiscal, disponen de una reducción adicional del 3% --tanto para el IBI, la tasa de basura, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)-- si tienen domiciliado el pago de su recibo y lo abonan dentro del periodo de pago voluntario.

Para beneficiarse de la bonificación por empadronamiento, las personas físicas la reciben de forma automática en el recibo; para la tasa de basura, se encuentran exentos del pago los jubilados y desempleados de larga duración empadronados en la localidad, lo que beneficiará a cerca de 2.000 recibos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Estepona contempla otra reducción del 3% en el recibo de la basura para aquellos ciudadanos que reciclan en el punto limpio, efectuando, cada año, un mínimo de tres entregas.

Entre las medidas incluidas en la ordenanza fiscal están también la eliminación de la tasa de apertura para 35 tipos de actividades económicas y la bonificación del 75% en la tasa de apertura para colectivos vulnerables.

En cuando a la ocupación de vía pública, se recoge una bonificación del 90% por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o actividades para asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. En 2027 se aplicará a esta tasa una bonificación adicional del 3% por domiciliación de los pagos, al igual que se hará con las tasas de vado, instalación de quioscos y cajeros automáticos.

Además, se ofrece una bonificación del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los coches eléctricos e híbridos, que se completa con un 3% adicional para quienes domicilien este recibo.