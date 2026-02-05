Estepona halla 12 nuevas tumbas en una necrópolis musulmana que existió durante los siglos XIII y XV - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que se han hallado 12 nuevas tumbas en una de las dos necrópolis musulmanas que existieron en la ciudad durante los siglos XIII y XV. El arqueólogo municipal, Ildefonso Navarro, ha explicado que este hallazgo se ha producido durante los movimientos de tierras de las obras del bulevar que se está ejecutando en las avenidas San Lorenzo y España.

El Consistorio, antes de iniciar las obras, informó a la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía de que estos trabajos requerían de Control Arqueológico debido a que se conocía de la existencia de esta necrópolis musulmana.

Además, dicho entorno está considerado como zona arqueológica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por el Plan Especial de Protección del Casco Antiguo, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por tanto, se ha contado con un equipo de arqueólogos en todo momento y las obras se iniciaron y continuaron con la supervisión y coordinación de la delegación municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y con la autorización e inspección de los técnicos en materia de patrimonio de la Junta de Andalucía, siguiendo así las labores de arqueología preventiva que exige la Ley de Patrimonio Andaluz.

Mario Gónzalez, arqueólogo de la empresa Menia que está ocupándose de estas excavaciones, ha indicado que, de momento, han aparecido restos de un total de 12 individuos que fueron enterrados siguiendo el ritual canónico islámico, es decir, en dirección a La Meca, sin ropas ni ajuares, y directamente en la tierra.

Estos restos se suman a los de otras 600 personas que han ido apareciendo en las diez excavaciones realizadas en los últimos años en zonas donde se ubicaron los dos cementerios musulmanes en la Medina de Istibbuna, nombre con el que se conocía a Estepona durante la época nazarí.

Tras la finalización de los trabajos arqueológicos, los restos encontrados en las tumbas serán estudiados por antropólogos para conocer aspectos relacionados con las causas de los fallecimientos, las edades y sexo de esas personas, así como las enfermedades o traumatismos que presentaban en el momento de sus muertes.

Los trabajos arqueológicos proseguirán durante los próximos meses conforme se produzcan nuevos movimientos de tierra en las obras del bulevar. El arqueólogo Mario González no descarta que se produzcan nuevos hallazgos porque los estudios revelan que una de las dos necrópolis nazaríes se extendían en lo que hoy es la calle San Roque.

Por otro lado, el arqueólogo Mario González ha señalado que en la primera fase de las excavaciones arqueológicas, que dieron comienzo a finales de 2024, se encontraron otros restos de interés como cinco bolaños, unas piezas de artillería realizadas en peridotita, una piedra característica de la sierra de Estepona.

Estas armas medievales pudieron ser utilizadas durante los diferentes asedios que sufrió Istibbuna en los siglos XIII y XIV por parte de ejércitos cristianos. Asimismo, en estos meses de trabajo también han aparecido restos cerámicos descontextualizados de época medieval.

Esto se debe a que en esta zona también se depositaban escombros durante los siglos XVIII y XIX, por lo que resulta muy complicado encontrar piezas completas con un valor importante.

El arqueólogo municipal Ildefonso Navarro ha destacado el trabajo que se ha realizado en todas las excavaciones realizadas en la última década porque han contribuido a que tengamos un conocimiento mucho más amplio y detallado de la historia de Estepona.