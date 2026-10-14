Estepona (Málaga) adjudica dos parcelas municipales para construir 199 viviendas de protección oficial

Archivo - Málaga.- El Ayuntamiento de Estepona dice que el Gobierno central no responde a su ofrecimiento de terrenos para VPO - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha propuesto la adjudicación de dos parcelas municipales en la zona de Camino de Cortes Norte para la construcción de un total de 199 viviendas de protección oficial (VPO).

El Consistorio ha informado a través de una nota que tras examinar las ofertas económicas recibidas en el proceso de licitación pública, la mesa de contratación municipal ha acordado proponer la adjudicación de la parcela destinada a la promoción de 160 VPO a 'Palladium Homes 1920 SL', mientras que el suelo previsto para 39 VPO se ha propuesto adjudicar a 'AI HUT SA'.

Según ha detallado el Ayuntamiento, con este procedimiento se avanza en la enajenación de estas parcelas municipales, en las que se han proyectado dos promociones de VPO en Camino de Cortes Norte que estarán sujetas a los regímenes de protección correspondientes.

El Gobierno municipal ha asegurado que uno de los aspectos prioritarios de este procedimiento "es que el precio final de las viviendas para los compradores sea el menor posible".

Para ello, el pliego del proyecto "estableció como criterio de adjudicación la reducción del precio máximo legal o de referencia aplicable a las viviendas protegidas", según ha afirmado.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado que tiene en tramitación la licencia de obra para otras 117 VPO en la zona de Camino de Cortes, distribuidas en dos promociones de 84 y 33 inmuebles.