Estepona (Málaga) aprobará en pleno la Cuenta General de 2025 con un superávit presupuestario de más de 40 millones

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ESTEPONA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) aprobará en pleno de forma definitiva la Cuenta General de 2025 tras haber permanecido en exposición sin recibir alegaciones. El documento económico contempla un superávit presupuestario de 40,29 millones de euros.

El Consistorio ha señalado en un comunicado que acumula once años consecutivos en los que todas sus magnitudes económicas se sitúan en positivo. En el caso del remanente de Tesorería, en la liquidación de 2025 se sitúa en 65,42 millones de euros. En cuanto al saldo en cuentas, a cierre de 2025 se ha situado en más de 90 millones de euros.

Desde el Ayuntamiento también han recordado que cuando José María García Urbano accedió a la Alcaldía en 2011, "el saldo en banco no daba ni para pagar la nómina de junio y extra de verano de los trabajadores, situación que contrasta con la liquidez bancaria de la actualidad, con más de 90 millones de euros a final del año".

Además, han señalado que esta liquidez contrasta con la restricción del Gobierno central de no permitir a los ayuntamientos hacer uso de estos fondos, pese a la reivindicación de las entidades locales de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) de poder usar este dinero para las necesidades municipales y la prestación de servicios a los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Estepona es, además, uno de los mejores pagadores de España con un periodo medio de pago situado en 16,58 días en 2025, frente a los 1.492 días.

El Consistorio lleva varios años consecutivos mejorando sus datos de inversión pública, siendo Estepona la localidad de la provincia de Málaga que, en proporción a su número de habitantes, más invierte en equipamientos, destacando los realizados por esta Corporación como el Estadio Municipal de Atletismo, el Recinto Ferial, Auditorio Felipe VI, el Centro Cultural Mirador del Carmen, el nuevo Paseo Marítimo, o la Senda Litoral, entre otros.

El equipo de gobierno de García Urbano lleva once años presentando la Cuenta General del Ayuntamiento, lo que han destacado como una muestra "de la transparencia en la gestión de los recursos, frente a épocas anteriores".

Esta solvencia económica ha permitido liquidar la deuda heredada de más de 300 millones de euros, dejar la deuda a cero y, con ello, aplicar una bajada de impuestos en la ciudad. Con todo ello, el Ayuntamiento afirma haber sentado las bases de la recuperación económica para muchos años.

El Ayuntamiento de Estepona está al día, además, de todas sus obligaciones legales con entidades supramunicipales encargadas del control de las cuentas del municipio: Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Hacienda.