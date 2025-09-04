Estepona (Málaga) crea una 'Brigada de barrios' para mejorar y reforzar el mantenimiento de estos espacios

Actuación de la 'Brigada de barrios' en la ciudad malagueña de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Actuará en materia de albañilería, pintura o señalización viaria, electricidad, fontanería, jardinería, o pavimentación y acerados

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha creado una 'Brigada de barrios' para mejorar y reforzar el mantenimiento de estos espacios residenciales y comerciales de la ciudad costasoleña.

El teniente de alcalde de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha explicado que esta brigada estará compuesta permanentemente por diez operarios y estará en cada uno de los barrios donde vaya actuando hasta que concluya su puesta a punto, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

De esta manera, se podrá llevar a cabo un plan de mejora que incluirá desde trabajos de albañilería, pintura o señalización viaria, hasta electricidad, fontanería, jardinería, eliminación de barreras arquitectónicas, pavimentación y acerados.

Por esta razón, a la 'Brigada de barrios' se le sumarán operarios de otros servicios municipales conforme aumenten las necesidades específicas que presente cada una de estas áreas.

La brigada ha comenzado a intervenir en la barriada Blas Infante y permanecerá durante este mes de septiembre hasta que concluyan las tareas programadas. Posteriormente, mediante sistema de rotación, se desplazará a otra zona del municipio para actuar en ese nuevo entorno.

A este respecto, Ruzafa ha adelantado que la 'Brigada de barrios' estará operando "de forman permanente en la ciudad, por lo que todas las barriadas se verán beneficiadas de este nuevo servicio que se acaba de poner en marcha".

Todos los trabajos que se hagan en las distintas barriadas también tendrán en cuenta las propuestas que se hayan registrado de los vecinos, que podrán trasladarlas al servicio municipal de Línea Verde.

A través del mencionado sistema, al que se puede acceder mediante la web y la app, los ciudadanos pueden comunicar incidencias sobre mantenimiento y conservación del municipio, para una "rápida respuesta" a esa petición y comunicar "en todo momento" al solicitante sobre la resolución de la misma.