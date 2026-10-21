Estepona (Málaga) dedica una semana de actividades a 'Carrie' de Stephen King para celebrar Halloween

Estepona dedica una semana de actividades a 'Carrie' de Stephen King para celebrar Halloween - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga), en colaboración de la Asociación Cultural Unicornio, rendirá un homenaje al escritor estadounidense Stephen King, el rey del terror por excelencia, con motivo del 50 aniversario del estreno de la película 'Carrie' en la gran pantalla.

Estrenada en España el 3 de noviembre de 1976, fue la primera adaptación cinematográfica del primer libro del de escritor de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Todos los actos conmemorativos se celebrarán en el Teatro Auditorio Felipe VI y darán inicio el lunes 26 de octubre, a las 19,30 horas, con la inauguración de la exposición 'Universo King'. La muestra estará disponible hasta finales de octubre, y mostrará 'merchandising' generado por el filme, con versiones del cartel de diferentes países, libros, discos, revistas y todo tipo de objetos coleccionables creados a lo largo de 50 años de historia de la película.

Posteriormente, a las 20,00 horas, el escritor esteponero Julio Peces Ruiz impartirá la charla 'Carrie White se quema en el infierno', y a las 20,30 horas se proyectará 'Carrie', película de terror sobrenatural dirigida por Brian De Palma (1976).

El programa de actividades continuará el martes 27 de octubre, con la proyección de la película 'Christine', de John Carpenter (1983), a las 19,30 horas, mientras que el miércoles, a la misma hora, se podrá ver 'La Torre Oscura', otra de sus películas más significativas, dirigida por Nikolaj Arcel (2017).

La jornada del jueves 29 dará inicio a las 19,30 horas, con presentación del libro 'Stephen King, The Art Of Horror', con textos del escritor de Estepona Julio Peces Ruíz e ilustraciones del diseñador gráfico malagueño y entusiasta del cine, Andrés Antúnez, inspiradas en las mejores obras que han salido de la mente de Stephen King.

Acto seguido, a las 20,30 horas, se proyectará la película 'Cuenta conmigo' de Rob Reiner (1986), basada en la novela corta de Stephen King de 1982, 'The Body'.

Las actividades en el Teatro Auditorio Felipe VI para rememorar este gran éxito cinematográfico finalizarán el viernes 30, a las 20,30 horas, con el Concierto 'Sinfonía del Terror' a cargo de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, bajo la dirección de Toni Villanueva.

El concierto rendirá tributo a la obra de King con la interpretación de los mejores temas de bandas sonoras de películas, como Misery, Carrie, The dead zone, Salem's Lot, Tiburón, Alien, Psicosis, entre otros. La música que convirtió el miedo en leyenda.

Las invitaciones para este concierto ya pueden descargarse en teatroestepona.com (máximo dos por persona) y están exentas de gastos de gestión.

FIESTA HALLOWEEN

Por otro lado, han recordado desde el Ayuntamiento que para concluir este homenaje al 'Rey del Terror', el Ayuntamiento de Estepona ha organizado una gran fiesta dirigida al público familiar para celebrar la Noche de Halloween 2026, el sábado 31 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde estará disponible para su visita la exposición 'Universo King'.

La fiesta Halloween, conducida por el 'Maestro de danzas tradicionales' y shownman David Suárez, dará inicio a las 19.00 horas y contará con concursos de disfraces, Dj's, fiesta infantil con castillos hinchables, golosinas para la tradicional 'dulce travesura' infantil del 'Truco o Trato' y Escape Room 'Hp Lovecraft', con inscripción gratuita por orden de llegada.

Otro de los atractivos de la Noche Halloween será el 'Pasaje del Terror', a partir de las 20,00 horas, la experiencia de terror de realidad virtual 'El ascensor', y la actuación de baile de 'Ocean Danza y Acrobacia'. A las 22,00 horas, actuará en concierto Dr. Jones, banda de versiones 70s, 80s, 90s & 00s, seguido de un Dj desde la media noche.

La concejala adscrita a las delegaciones de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha señalado que, para tal ocasión, el palacio de Exposiciones y Congresos cambiará su aspecto habitual para "acoger a seres de ultratumba y fantasmagóricos que darán ambiente a la fiesta". Además de los disfraces, habrá elementos decorativos, como calabazas, esqueletos o momias.

En relación con el concurso, para el que no es necesaria previa inscripción, el Consistorio ha establecido varias categorías y premios para esta edición, cuya entrega de premios se realizará a las 21,30 horas.

Por otro lado, durante la velada permanecerá abierta la barra, con precios populares, gestionada por la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Coronada. Por último, la edil Macarena Diánez ha animado a los ciudadanos a que "participen disfrazados en este evento y que sean originales y creativos sus diseños, para crear un gran ambiente terrorífico-fantástico".