Estepona (Málaga) inicia obras de reparación del tramo del corredor litoral en Punta de la Plata dañado por temporales

Estepona inicia obras de reparación del tramo del corredor litoral en Punta de la Plata dañado por temporales - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha comenzado las obras de reparación de un tramo del corredor litoral, en la zona de Punta de la Plata, que se encuentra afectado por los efectos de los temporales marítimos y cerrado al paso para preservar la seguridad de los usuarios.

La actuación proyectada contempla el retranqueo del paseo, que discurrirá en paralelo al existente que fue construido en su día por el promotor de la urbanización anexa.

Los informes técnicos han detectado daños en el muro de mampostería que sirve de contención al paseo-sendero levantado por dicho promotor, ha indicado el Consistorio en un comunicado. La solución para poder acondicionar el corredor litoral en este punto pasa ahora por el retranqueo, tanto del muro como del paseo.

El Ayuntamiento y los vecinos de la urbanización han alcanzado un acuerdo para la realización de esta intervención urgente que moverá el trazado de la senda a la servidumbre de tránsito del dominio público marítimo terrestre, como determina la Demarcación de Costas, ha explicado la teniente alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo (FIT), Ana Velasco.

Así, se procederá a la ocupación parcial de una franja de tres metros de anchura sobre la zona común de la urbanización, con la finalidad exclusiva de materializar el itinerario peatonal y ciclista y sus elementos funcionales asociados --pasarela, pavimentos, barandillas, drenaje o señalización--.

En esta actuación, ejecutada y financiada por el Ayuntamiento, se va de la mano con la comunidad de vecinos, como queda estipulado en el acuerdo alcanzado, de modo que durante la realización de los trabajos se produzca la menor afección posible de los vecinos residentes en la zona.

El tramo de paseo construido en su día en se mejoró con la actuación del tramo 5 del corredor litoral. En la zona, el Ayuntamiento dio continuación al mismo hasta la zona de Jacaranda, por uno de los extremos; y hasta Playas Andaluzas, por el otro.