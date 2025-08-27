Estepona (Málaga) intensifica controles en los accesos a los parajes naturales para evitar incendios forestales

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que se han intensificado los controles policiales en los accesos y subidas a los parajes naturales con mayor valor ecológico del municipio para evitar incendios forestales.

Los agentes policiales están realizando más controles estos días en los que las condiciones climatológicas pueden resultar más favorables para la propagación de incendios en los espacios naturales del municipio, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

La Policía Local está realizando controles en los identifican a todas las personas que transitan por estos enclaves, ya sea en cualquier tipo de vehículo o a pie, al tiempo que registran los datos de los coches que circulan por los parajes de mayor valor ecológico.

Además, los usuarios son informados por los agentes del bando municipal contra incendios y de las prohibiciones que recoge dicho documento para evitar que se originen llamas en los suelos forestales.