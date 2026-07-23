Estepona (Málaga) licita las obras para mejorar la accesibilidad del paso peatonal elevado entre El Paraíso y Benamara

Archivo - Paso peatonal elevado en Estepona - AYTO ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que ha sacado a licitación las obras para hacer más accesible el paso peatonal elevado que comunica las urbanizaciones 'El Paraíso' y 'Benamara'.

El Consistorio, que cuenta con la autorización del Gobierno central, asume el coste de los trabajos para mejorar esta infraestructura, lo que repercutirá de forma favorable a los vecinos de estas zonas del extrarradio que de manera asidua utilizan este paso peatonal.

La teniente alcalde del área de Infraestructuras, Ana Velasco ha anunciado que los interesados podrán presentar sus ofertas hasta las 23,59 horas del 12 de agosto a través de la Plataforma de Contratación de Sector Público.

Esta obra de interés público tiene un precio base de licitación es de 164.074,97 euros (IVA incluido), ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

Asimismo, la edil ha explicado que esta estructura, que se encuentra en la autovía A-7, requiere una reforma para dotarla de rampas de acceso a cada lado de la carretera, mediante estructuras de hormigón armado, con pendiente máxima de 12,5%.

De esta forma, se facilitará su uso para personas mayores y de movilidad reducida, además de bicicletas o carritos de bebé. Este paso peatonal que fue ejecutado a principios de los años 80 por los propietarios urbanizadores de la zona, está compuesto por una viga mixta de hormigón/acero apoyada en soportes metálicos y accesible sólo mediante escaleras de varios tramos dispuestas a ambos lados de la carretera.

El Ayuntamiento de Estepona lleva tres años tramitando con el Gobierno central esta actuación tan reclamada por los vecinos. Al respecto, ha recordado que el equipo de gobierno ha destinado partidas para dicha obra en los últimos tres presupuestos municipales.

NUEVO ACCESO DESDE LA A7

Por otro lado, Velasco ha recordado que no se trata de la única petición que el Consistorio ha planteado al Ministerio de Transportes. El Ayuntamiento le ha solicitado en varias ocasiones la necesidad de un nuevo acceso al núcleo urbano de Estepona desde la A-7, una infraestructura que contribuiría a mejorar la movilidad en el municipio.

En este caso, el Consistorio se ha ofrecido a costear íntegramente esta obra "porque aportaría solución a la problemática que se ha ido agravando en este punto de la A-7 en los últimos años debido al progresivo y significativo aumento de población".

Asimismo, la teniente alcalde ha recodado otras actuaciones que el Ayuntamiento ha ido realizando en los últimos años para mejorar las conexiones en el extrarradio, como el nuevo vado que se ejecutó para unir Cancelada con Las Joyas, La Resinera y Selwo, el vial que conectó Camino de Briján hasta Cancelada o el que se construyó para conectar Casasola, Atalaya e Isdabe, entre otras.

A estas hay que sumar otras que se están impulsando como la creación de una conexión peatonal en la carretera de Benahavís que permitirá conectar las urbanizaciones Mar y Monte con la avenida Alquería.