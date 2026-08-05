Estepona (Málaga) lleva a cabo una inversión de más de 800.000 euros en la mejora de los centros educativos

Trabajos de mejora de los centros educativos de Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que durante este año está llevando a cabo "una inversión histórica" de más de 800.000 euros en obras para la mejora de los centros educativos de la ciudad, reafirmando así su compromiso con la creación de espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.

Al respecto, la concejala adscrita a la delegación de Educación e Infancia, María Aguilar, ha explicado que además de las habituales labores de mantenimiento --electricidad, pintura, carpintería, fontanería, carpintería y albañilería-- y de los pequeños arreglos que se realizan durante los periodos vacacionales para garantizar el correcto estado de las instalaciones, durante este año se están ejecutando actuaciones de gran alcance que supondrán la importante renovación de 18 centros educativos de la ciudad, entre colegios y escuelas infantiles.

De entre estas últimas, la responsable municipal ha destacado la dotación económica de 32.075 euros para la sustitución de la totalidad de la solería, en total 295 metros cuadrados, de las galerías exteriores del CEIP Santo Tomás de Aquino, donde también se llevará a cabo una reforma integral de los baños que cuenta con una inversión de 114.279, 28 euros.

También han destinado 42.108 euros para hormigonar 880 metros cuadrados del patio de infantil de CEIP Isdabe del Mar, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, en el CEIP Nuestra Señora del Carmen se han demolido 280 metros cuadrados del revestimiento de azulejo que recubría todas las paredes de la segunda planta (28.435 euros) y se está llevando a cabo la reforma de las gradas del patio y los muros (45.797 euros).

También en el CEIP Ramón García se ha procedido a la instalación de una grada en la pista deportiva (8.409,50 euros), entre otras mejoras. Asimismo, se ha llevado a cabo la instalación de suelos laminados, en total en 9 aulas, correspondientes a los colegios María Espinosa, Antonio Machado y Escuela Infantil Cancelada, que ha supuesto una inversión de más de 47.000 euros.

Así, como los casi 76.000 euros de presupuesto en la instalación de suelos de seguridad en los patios de infantil del CEIP Sierra Bermeja, Valeriano López, Nuestra Señora del Carmen y Gloria Fuertes y en la Escuela Infantil Municipal El Mar.

También, la edil ha destacado la inversión de 130.000 euros realizada por el Ayuntamiento con el Plan de Climatización, a través del cual se está mejorando las condiciones de las aulas con la instalación de un centenar de equipos de aire acondicionado y calefacción.

Por último, ha valorado que "con este ambicioso plan de inversiones el Ayuntamiento da un paso más en su apuesta por la mejora continua de los espacios educativos, impulsando actuaciones que tendrán un impacto positivo durante las próximas décadas y que responden al compromiso municipal de ofrecer unos colegios públicos de la máxima calidad".